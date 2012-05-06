کیفیت آموزش مسائل دینی در مدارس افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی صبح یکشنبه در دیدار با معلمان نمونه استان زنجان با اشاره به پیشرفت‌های ایران اسلامی در طول سه دهه اخیر، افزود: این پیشرفت‌ها به ‌رغم اینکه چشمگیر و قابل قبول بوده است، اما به هیچ وجه کافی نیست و این بدان معنی است که در این زمینه برای رسیدن به ایده‌آل‌ها فاصله‌ قابل توجهی وجود دارد.

وی یکی از اهداف دشمنان در طول 33 سال اخیر را سست کردن اعتقادات و ارزش‌های دینی و ملی ایرانیان دانست و اظهار داشت: علی‌رغم وجود این تهدیدها، ملت ایران هیچ‌گاه اسیر این هجمه‌ها نشده و با توسل به اسلام توانستند بسیاری از ناملایمتی‌ها را با موفقیت پشت سر گذاشته و امروز خود را به عنوان ملتی آزاد و متدن به جهانیان معرفی کنند.

نماینده ولی‌فقیه در زنجان ، در ادامه با تأکید بر اینکه آثار استثمار و عقب‌ماندگی را می‌توان با نیم‌نگاهی به گذشته این مرز و بوم یافت، افزود: با این نوع نگاه به راحتی می‌توان به این موضوع پی برد که هدف دشمنان ایران چیزی جز غارت منابع خدادادی نبود که آثار آن را می‌توان به وضوح در طول تاریخ مشاهده کرد.

همچنین مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: خوشبختانه سطح علمی استان در چند سال اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است، به طوری که سال گذشته شاهد رشد قبولی 58 درصدی دانش‌آموزان در کنکور سراسری بودیم که این خود نویدبخش روزهای درخشان در حوزه علم و دانش برای استان است.

امیر نظری، از اهتمام به نوسازی مدارس به عنوان یکی از رویکردهای اصلی این اداره‌کل در سال‌جاری دانست و افزود: در این راستا همه مدارس استان تخریب و مورد بازسازی و مقام‌سازی قرار خواهند گرفت.