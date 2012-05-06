صلح دوستی ویژگی مردم آمریکای لاتین است

به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز جلالی صبح یکشنبه در کارگروه اقتصادی استان بوشهر اظهار داشت: آمریکای لاتین از مناطق استراتژیک جهان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی جهان است و از این رو اهمیت بسیار زیادی در نظام بین‌المللی دارد.

وی به ظرفیتهای مختلف منطقه آمریکای لاتین اشاره کرد و ادامه داد: برخورداری از ظرفیتهای متعدد در این منطقه در کنار ثبات سیاسی و رشد اقتصادی پیوسته و قوانین سرمایه‌گذاری مناسب این منطقه را به محلی مناسب برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است.

مدیرکل آمریکای لاتین وزارت خارجه صلح دوستی را ویژگی مهم مردم این منطقه معرفی کرد و اضافه کرد: یکی از مهمترین عوامل گسترش روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین همین صلح‌دوستی است.

وی به گسترش روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین اشاره کرد و افزود: در سالهای اخیر نمایندگی کشورهای بولیوی و اکوادور افتتاح شده و روابط ایران با برزیل، ونزوئلا و نیکاراگوئه نیز تقویت شده است.

جلالی از امضای 250 موافقتنامه با کشورهای آمریکای لاتین در دولتهای نهم و دهم خبر داد و گفت: آمریکای لاتین یکی از مناطقی است که برای ثبات در جهان تلاشهای زیادی انجام داده است.

وی به وسعت منطقه آمریکای لاتین اشاره کرد و بیان داشت: روابط دوسویه بین ایران و کشورهای امریکای لاتین در گسترش روابط و انعقاد موافقت‌نامه های متعدد با این کشورها تاثیرگذار بوده است.

مدیرکل آمریکای لاتین وزارت خارجه به ظرفیت‌های بالای این مناطق اشاره کرد و افزود: امیدواریم شاهد گسترش این ظرفیت‌ها و همکاریهای بیشتر بین ایران و این کشورها باشیم.