وزارت نفت مکلف به تکمیل پالایشگاه آناهیتا و ستاره خلیج فارس شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد بانکها مثل سال گذشته مکلف باشند که واحدهای تولیدی را که در پرداخت اقساط وامشان با مشکل مواجه هستند یاری کرده و وامهای آنها را به صورت 5 ساله قسط بندی کنند.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد برای کمک به واحدهای تولیدی تا قبل از اینکه گاز به آن واحدها برسد سوخت مورد نیاز آنها توسط دولت تامین شود.

مفتح تصریح کرد: برای کمک به واحدهای تولیدی به بانک مرکزی اجازه داده شد 3.5 میلیارد دلار در بانکهای تخصصی سرمایه گذاری کند تا بتوانند به واحدهای تولیدی وام دهند.

عضو کمیسیون بودجه مجلس اظهار داشت: درمصوبه دیگری کمیسیون تلفیق مقرر کرد در راستای کمک به واحدهای تولیدی بانکها موظف شدند به میزانی که واحدهای تولیدی اقساط وام خود را بازپرداخت کردند وثیقه آنان را آزاد کنند تا واحدها بتوانند با دست بازتری با اخذ تسهیلات بانکی عمل کنند.

وی افزود: همچنین کمیسیون در راستای کمک به واحدهای تولیدی مقرر کرد در صورتی که واحد تولیدی به واحدهای دیگری بدهی داشته و از بخش های دیگر نیز مطالباتی داشته باشد این مطالبات با آن تهاتر شوند.

مفتح با بیان اینکه کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه دیشب خود رابطه مالی دولت و نفت را مشخص کرد، گفت: وزارت نفت بر اساس این مصوبه اجازه یافت از صندوق توسعه ملی برای اجرای پالایشگاه آناهیتا و ستاره خلیج فارس با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدامات لازم را انجام دهد تا بتواند هر چه سریعتر این دو پالایشگاه را به بهره برداری برساند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری مقرر کرد وزارت نفت علاوه بر دریافت نرخ گاز به قیمت معمولی از هر متر مکعب گاز 50 ریال دریافت کند تا این مبلغ برای گازرسانی به روستاهای دورافتاده خصوصا در مناطق سردسیر هزینه شود.

وی با بیان ینکه کمیسیون تلفیق در جلسه خود درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمندی را نیز مشخص کرد، گفت: درآمدهای حاصل از عملکرد یارانه ها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها باید به عنوان درآمد هدفمندی در یک ردیف بودجه نوشته شده و در سه ردیف دیگر باید هزینه های هدفمندی مرقوم شود.

وی گفت: براساس قانون هدفمندی 50 درصد درآمدها برای بازتوزیع نقدی میان مردم در نظر گرفته شده و 30 درصد برای اختصاص به تولید و 20 درصد هم برای دولت در نظر گرفته شده است البته دولت اجازه جابجایی 10 درصدی را هم دارد.

مفتح افزود: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد 10 درصد از درآمد حاصله از هدفمندی یارانه ها در بخش سلامت هزینه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه خود مقرر کرد دولت در سال 1391 درآمدش از آزادسازی قیمت حامل های انرژی در راستای قانون هدفمندی یارانه ها 54 هزار میلیارد تومان باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی ها قرار بود بررسی لایحه بودجه دیشب به پایان برسد گفت: با توجه به تنوع مطالب دیشب بررسی لایحه بودجه به پایان نرسید امیدواریم بتوانیم امروز ادامه بررسی این لایحه را به پایان رسانده و لایحه بودجه را برای ارائه به هیات رئیسه آماده کنیم.

مفتح در پایان گفت: فکر می کنم لایحه بودجه سه شنبه یا چهارشنبه در صحن علنی مجلس قابل طرح باشد.