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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

زجردور در گفتگو با مهر:

دو هزار هکتار از اراضی باغات مرکبات در رودان احیا و اصلاح شد

دو هزار هکتار از اراضی باغات مرکبات در رودان احیا و اصلاح شد

رودان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه رودان از احیا و اصلاح دو هزار هکتار از اراضی باغات مرکبات در رودان خبر داد.

عباس زجردور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محرومیت زدایی از چهره شهرها و روستاها را از مهمترین دغدغه های بسیج سازندگی عنوان کرد و در تشریح عملکرد بسیج سازندگی رودان اظهار داشت: عملکرد بسیج سازندگی این شهرستان در سال 90 در پنج حوزه (حوزه کشاورزی،منابع طبیعی و آبخیزداری،اردوهای طرح هجرت سه دانش آموزی،بسیج محلات و دانشجویی و فنی و حرفه ای) 19 هزار و 214 نفر روز بوده است.

 فرمانده سپاه ناحیه رودان با تأکید بر بخشی از حوزه های عملکردی عنوان کرد: احیا و اصلاح دو هزار و 120 هکتار از اراضی باغات مرکبات در بخش مرکزی رودان به تعداد هشت هزار و 40 نفر روز و اجرای پروژه کنترل ورود و خروج دام عشایر در 220 هکتار از مراتع در دو ایستگاه به صورت شبانه روزی به تعداد 800نفر روز از اقدامات بسیج سازندگی در بخش کشاورزی ، منابع طبیعی و آبخیزداری بوده است. 

زجردور اضافه کرد: نوسازی و زیباسازی 12 فضای آموزشی  توسط جوانان و نوجوانان بسیج سازندگی با دو هزار و 10 نفر روز در بهار و تابستان سال گذشته از دیگر اقدامات بسیج سازندگی سپاه ناحیه رودان است.

فرمانده سپاه ناحیه رودان اقدامات بسیج سازندگی را در حوزه محرومیت زدایی شرح داد و افزود: راه اندازی اردوهای خودجوش بسیج محلات و اقشار دانشجوئی و اعزام آنان به مناطق محروم روستائی برای محرومیت زدایی از سیمای مناطق روستایی با چهار هزار و 82 نفر روز از اقدامات بسیج سازندگی در این شهرستان است.

زجر دور برگزاری کلاسهای آموزش فنی و حرفه ای و مهارتی در رشته های خیاطی، گلدوزی، برق، کارافرینی با چهار هزار و 282نفر روز را دیگر فعالیت بسیج سازندگی رودان برشمرد و اظهارداشت: مهمترین دغدغه بسیج سازندگی رفع محرومیت از مناطق محروم است و برای تحقق این هدف از تیرماه امسال نیروهای توانمند بسیجی به مناطق روستایی اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به برنامه های آتی بسیج سازندگی گفت: اصلاح باغات آلوده به بیماری ویروسی جاروک، برگزاری اردوهای بسیج محلات ، شناسایی عرصه های محرمیت در روستاها از جمله برنامه های در دستور کار بسیج سازندگی در این شهرستان است.

کد مطلب 1595103

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