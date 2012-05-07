اولین همایش "شناخت و بصیرت در ازدواج" در فیروزکوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش شامگاه یکشنبه در دو نوبت با حضور استادان، روحانیون و دانشجویان در سالن اجتماعات شهید آوینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه برگزار شد.

حجت الاسلام حسین دهنوی استاد و سخنران این همایش با اشاره به اهمیت انتخاب همسر و بصیرت در ازدواج گفت: ازدواج دنیای مقدسی است و نباید هرگونه ارتباطی را به ازدواج وصل کرد.

وی افزود: روابط بین دختر و پسر در دین اسلام فی نفسه حرام نیست به شرطی که چهار ضابطه رعایت شود و این ضوابط عبارتند از اینکه نگاهشان به قصد لذت نباشد، عاطفه خرج هم نکنند، با هم خلوت نداشته باشند و شیوه و لحن حرف زدن بانوان صحیح باشد.

دهنوی عنوان کرد: در صورتی که دو نفر با قصد ازدواج با یکدیگر ارتباط برقرار کردند باید این چهار ضابطه را کاملا رعایت کنند.

وی افزود: اگر رابطه بین دختر و پسری برقرار شود اما این ضوابط رعایت نشود در هر حالتی آسیب خواهد داشت.

این استاد گفت: نباید به ظواهر دنیوی توجه کنید و به همسر خود اعتماد و ایمان داشته باشید، خداوند زن را عشق ورز و مرد را عشق باز آفریده است و زنها باید مردشناس و مردها باید زن شناس باشند.

گفتنی است در این همایش به سئوالات دانشجویان پاسخ داده شد.