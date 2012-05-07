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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

طی سال گذشته/

یک ‌میلیون و 500 هزار قطعه بچه ماهی در منابع آبی زهک رهاسازی شد

یک ‌میلیون و 500 هزار قطعه بچه ماهی در منابع آبی زهک رهاسازی شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات سیستان گفت: سال گذشته یک‌ میلیون و 500 هزار قطعه بچه ماهی در منابع آبی زهک رهاسازی شد.

حسن خمر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرستان زهک از ظرفیت‌ های خوب منابع آبی برخوردار است و توانایی افزایش تولید آبزیان را دارد.

وی گفت: با رها سازی بیش از دو میلیون قطعه بچه ماهی به منابع آبی شهرستان زهک، صیادان منطقه شمال استان در قالب 13 شرکت تعاونی صیادی کار صید را در منابع آبی این شهرستان آغاز کرده‌ اند.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح توسط اداره کل شیلات سیستان، ایجاد اشتغال پایدار برای صیادان شمال استان و فارغ ‌التحصیلان بخش کشاورزی و شیلات است.

مدیرکل شیلات سیستان بیان داشت: این اداره تمامی امکانات مورد نیاز برای ایجاد اشتغال صیادان و فارغ ‌التحصیلان برای صید و صیادی در منابع آبی را فراهم کرده است.

کد مطلب 1596004

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