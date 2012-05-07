ماموران وظیفه شناس جان 7 نفر را نجات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی یارندی در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران کلانتری 28 آدران در ساعت 22 و 30 دقیقه اوایل اردیبهشت ماه سال جاری از طریق مرکز فوریتهای پلیسی 110 از واژگونی یکدستگاه خودرو به داخل دره ای در کیلومتر 18 جاده چالوس ، فرعی روستای ارنگه اطلاع یافته و به محض دریافت خبر ، بررسی موضوع را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: با حضور ماموران در محل حادثه و بررسی موضوع مشخص شد که یک دستگاه خودرو سواری هیوندا آزرا از مسیر خود منحرف و با 7 نفر سرنشین که همگی از اعضای یک خانواده بودند به دره سقوط کرده است.

یارندی افزود: با وجود اطلاع رسانی در خصوص حادثه به نیروهای امدادی به دلیل حساسیت موضوع و نجات جان سرنشینان خودرو و همچنین به علت ترافیک در طول مسیر امداد رسانی و کوهستانی بودن منطقه و احتمال اینکه به علت تاخیر در نجات جان حادثه دیدگان ، حادثه دیگری همچون آتش سوزی رخ دهد، ماموران ا با مراجعه به داخل دره و شکستن قفل درب خودرو ، سرنشینان خودرو را که به شدت مجروح شده بودند از داخل خودرو به بیرون انتقال و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل کردند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز تاکید کرد: با اقدام به موقع ماموران در نجات جان سرنشینان خودرو ، حال مصدومان رضایت بخش گزارش شده و همگی از مرگ حتمی نجات یافتند.

گفتنی است ، راننده خودرو بعد از ترخیص از بیمارستان با مراجعه به کلانتری از ایثار و از خودگذشتگی ماموران پلیس و اقدام به موقع آنها در نجات جان او و خانواده اش تشکر کرد.