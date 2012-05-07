۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۱۷

ماموران وظیفه شناس جان 7 نفر را نجات دادند

ماموران انتظامی شهرستان کرج با ایثار و از خود گذشتگی خود ، جان هفت نفر از سرنشینان یکدستگاه خودرو را که در اثر بی احتیاطی راننده در جاده چالوس به دره سقوط کرده بودند نجات دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی یارندی در تشریح این خبر اظهار داشت: ماموران کلانتری 28 آدران در ساعت 22 و 30 دقیقه اوایل اردیبهشت ماه سال جاری از طریق مرکز فوریتهای پلیسی 110 از واژگونی یکدستگاه خودرو به داخل دره ای در کیلومتر 18 جاده چالوس ، فرعی روستای ارنگه اطلاع یافته و به محض دریافت خبر ، بررسی موضوع را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: با حضور ماموران در محل حادثه و بررسی موضوع مشخص شد که یک دستگاه خودرو سواری هیوندا آزرا از مسیر خود منحرف و با 7 نفر سرنشین که همگی از اعضای یک خانواده بودند به دره سقوط کرده است.

 یارندی افزود: با وجود اطلاع رسانی در خصوص حادثه به نیروهای امدادی به دلیل حساسیت موضوع و نجات جان سرنشینان خودرو و همچنین به علت ترافیک در طول مسیر امداد رسانی و کوهستانی بودن منطقه و احتمال اینکه به علت تاخیر در نجات جان حادثه دیدگان ، حادثه دیگری همچون آتش سوزی رخ دهد، ماموران ا با مراجعه به داخل دره و شکستن قفل درب خودرو ، سرنشینان خودرو را که به شدت مجروح شده بودند از داخل خودرو به بیرون انتقال و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل کردند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان البرز تاکید کرد: با اقدام به موقع ماموران در نجات جان سرنشینان خودرو ، حال مصدومان رضایت بخش گزارش شده و همگی  از مرگ حتمی نجات یافتند.

گفتنی است ، راننده خودرو بعد از ترخیص از بیمارستان با مراجعه به کلانتری از ایثار و از خودگذشتگی ماموران پلیس و اقدام به موقع آنها در نجات جان او و خانواده اش تشکر کرد.

