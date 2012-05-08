تهرانی، مدیری و توسلی به "قلب یخی"ها پیوستند

به گزارش خبرنگار مهر، فصل سوم مجموعه "قلب یخی" به کارگردانی سامان مقدم و تهیه کنندگی کمال طباطبایی به زودی کلید می خورد و هم اکنون گروه مشغول پیش تولید و کار در لوکیشن تازه مجموعه در حوالی اتوبان همت هستند.

در این فصل جدید هدیه تهرانی، مهران مدیری و هانیه توسلی به عنوان بازیگران جدید در این مجموعه به ایفای نقش می پردازند. همچنین شنیده ها حاکی است مهناز افشار نیز قرار است در این مجموعه بازی کند.

سید مهرداد ضیائی، الناز شاکر دوست و حسین یاری از دیگر بازیگرانی هستند که در دو فصل قبلی نیز در "قلب یخی" بازی داشتند. گویا مهراوه شریفی نیا بازیگر نقش شیوا و یکی از کاراکترهای اصلی این مجموعه قرار نیست در فصل سوم حضور پیدا کند.

فصل و دوم مجموعه "قلب یخی" توسط محمد حسین لطیفی ساخته شد و نویسندگی این کار نیز بر عهده حامد عنقا بود. اما پس از توزیع قسمت های پایانی فصل دوم مجموعه، کار با ممیزیهای فراوانی روبرو شد و لطیفی از کارگردانی ادامه "قلب یخی" انصراف داد.

همچنین حامد عنقا نیز پس از حتی چندین جلسه مشترک با سامان مقدم از همکاری با این گروه منصرف شد. بازیگرانی همچون افشار، تهرانی و توسلی پیش از در فیلم های سینمایی و حتی مجموعه های تلویزیونی سامان مقدم حضور داشتند.