فرمانده سپاه دلوار: دشمن در پی ایجاد تفرقه میان نیروهای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر٬ سرهنگ محسن رضایی نژاد در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه دلوار به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: دشمنان انقلاب که در جنگ نظامی به اهداف شوم خود نرسیده اند به دنبال ایجاد تفرقه میان نیروهای انقلاب اند.

فرمانده سپاه دلوار گفت: از آغاز خلقت ابوالبشر، دو جبهه حق و باطل در برابر یکدیگر قرار داشته‌اند و این تقابل در دوره‌های گوناگون حیات بشری ادامه یافته است.

سرهنگ محسن رضایی‌نژاد با بیان اینکه در حال حاضر جبهه حق به رهبری ایران اسلامی و جبهه باطل به سرکردگی آمریکای جهانخوار است، اظهار کرد: «جنگ میان این دو جبهه، جنگی وجودی است.

فرمانده سپاه دلوار تصریح کرد: آمریکا نمی‌خواهد تمدن نوین اسلامی در برابر تمدن غرب قد علم کند و ریشه دشمنی آن‌ها با جمهوری اسلامی ایران نیز در همین موضوع است.

وی افزود: به کوری چشم دشمنان، ما ابرقدرت هستیم؛ هرچند بسیاری از کشورها هنوز به این واقعیت باور نداشتند، اما آمریکا با این جنگ تحمیلی آن را ثابت کرد.

فرمانده سپاه دلوار با تاکید بر اینکه امروز جمهوری اسلامی است که نظام جدید منطقه را مشخص می‌کند نه آمریکا، افزود: ما با ایستادگی و مقاومت، نظم تازه‌ای برای منطقه و به امید خدا برای جهان ترسیم خواهیم کرد و این حکومت را به صاحب اصلی آن، حضرت حجت بن الحسن العسکری(عج)، تحویل خواهیم داد.

رضایی‌نژاد تفرقه‌افکنی میان نیروهای انقلاب را از اهداف دشمنان دانست و گفت: دشمنان از روش‌های گوناگون، از ترور شخصیت‌ها و ایجاد نزاع‌های قومی گرفته تا جنگ تحمیلی، جنگ فرهنگی، تحریم و جنگ اقتصادی، جنگ ترکیبی و جنگ‌های اخیر، برای مقابله با نظام استفاده کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری، بیان داشت: سربازان اسلام باید بیش از پیش مراقب باشند تا در دام های شیطانی دشمن قرار نگیرند.

گفتنی است در این آیین عبادی سیاسی نماز جمعه بخش دلوار، بسیجیان و رزمندگان به صورت سازمان یافته حضور یافتند.