به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر جندقی عصر روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی سمنان ضمن بیان این که میانگین امید به زندگی در استان سمنان در بین آقایان 74 و نیم سال و در خانم ها 76و نیم سال است، افزود: این در حالی است که امید به زندگی در کشور در بانوان 74 و در آقایان 72 سال است.

وی دلیل این امر را زندگی سالم مردم رعایت مسائل مربوط به ارتقای زندگی و کمتر بودن میزان ریز فاکتورها در بین آنها اعلام کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اینکه سن امید به زندگی رشد کندی دارد، گفت: به نظر می‌رسد که تنهایی بیشترین خطر را برای افراد سالخورده‌‌ای دارد که در معرض افسردگی هستند.

جندقی در پایان اظهار داشت: فعالیت بدنی می تواند کیفیت زندگی را در تمام سنین برای همگان بهبود بخشد.