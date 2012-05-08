کمبود تجهیزات ورزشی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی پاشا شامگاه دوشنبه در جمع اعضای کمیته ورزشهای همگانی گفت: باید با ایجاد برنامه ریزی مناسب و همچنین کمک فدراسیون ورزش های همگانی بتوانیم آنها را فعال کنیم.

وی اظهار داشت: ما در استان مردم بسیار خوبی داریم که علاقه فراوانی به شرکت در همایش ها و برنامه های صبگاهی در امر ورزش های همگانی دارند اما متاسفانه ما جزو استان های محروم به شمار می رویم و نیاز به توجه داریم.

پاشا گفت: تیم های ورزشی بخصوص تیم های مهم استان از نظر جذب اسپانسر بسیار ضعیف هستند چرا که هیچ اسپانسری قوی در استان وجود ندارد.



وی افزود: با وجود تمام این کمبود ها مردم ما به ورزش علاقه دارند، به طوریکه در آخرین پیادهروی در گرگان که با مشارکت بانک ملی انجام شد بیش از 500 هزار نفر در این همایش شرکت کردند و استان در سطح کشور به عنوان پایتخت ورزش های همگانی انتخاب شد.



در این جلسه خورشیدی با رای اکثریت به مدت 4 سال به عنوان رئیس مجمع ورزش های همگانی استان انتخاب شد.

