به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال استقلال برای برگزاری نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا، عصر روز شنبه ۲۱ شهریور تهران را به مقصد بصره عراق ترک خواهد کرد.

آبی‌پوشان قرار است در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا برابر السد قطر قرار بگیرند و بر همین اساس، کاروان استقلال پس از برگزاری دیدار هفته هفتم لیگ برتر مقابل پیکان، آماده سفر به عراق خواهد شد. استقلالی‌ها روز شنبه تهران را ترک می‌کنند و پس از حضور در بصره، برنامه‌های آماده‌سازی خود را برای این مسابقه پیگیری خواهند کرد.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده روز یکشنبه ۲۲ شهریور نیز یک جلسه تمرینی در ورزشگاه بین‌المللی بصره، محل برگزاری مسابقه با السد، برگزار خواهند کرد تا آخرین تمرین خود را پیش از این دیدار در زمین اصلی انجام دهند.

یکی از ابهامات استقلال برای این سفر، وضعیت صالح حردانی است. این مدافع به دلیل مسائل انضباطی از حضور در تمرینات استقلال کنار گذاشته شده و قرار است فردا جلسه کمیته انضباطی باشگاه درباره وضعیت او برگزار شود. تصمیم نهایی درباره حضور یا عدم حضور حردانی در فهرست مسافران بصره نیز پس از برگزاری این جلسه اتخاذ خواهد شد.

استقلالی‌ها البته پیش از تمرکز کامل روی مسابقه آسیایی، باید خود را برای دیدار هفته هفتم لیگ برتر آماده کنند. آبی‌پوشان روز پنجشنبه ۱۹ شهریور از ساعت ۱۹ مقابل پیکان قرار خواهند گرفت و پس از پایان این مسابقه، برنامه سفر به عراق را دنبال می‌کنند.

دیدار استقلال و السد قطر در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور و از ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه بین‌المللی بصره برگزار خواهد شد و آبی‌پوشان امیدوارند نخستین حضور خود در این رقابت‌ها را با کسب نتیجه‌ای مطلوب آغاز کنند.