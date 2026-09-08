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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

بیستمین جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی برگزار شد

بیستمین جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی برگزار شد

بیستمین جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی بعد از ظهر امروز در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مالک نادری، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این مراسم گزارشی از برنامه‌های پارک دانشگاه ارائه کرد و گفت: جشنواره شیخ بهایی را جشنواره پارک‌ها می‌بینم و امیدواریم در آینده نزدیک بین‌المللی شود. پارک دانشگاه امیرکبیر روی دوش غولی مثل دانشگاه امیرکبیر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از سال ۷۹ مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه شکل گرفت. سال ۹۵ در هر دانشکده یک مرکز نوآوری ایجاد کردیم. اکنون ۱۲ مرکز رشد و نوآوری داریم و سال ۱۴۰۰ پارک علم و فناوری دانشگاه ایجاد شد. ناحیه نوآوری دانشگاه نیز سال ۱۴۰۳ ایجاد شد.

نادری افزود: هوش مصنوعی، انرژی و تجارت الکترونیک را پیگیری می‌کنیم. وضعیت پارک ما نشان می‌دهد ۲۴۱ شرکت و استارتاپ در پارک مستقر هستند و ۹۱ شرکت ما دانش‌بنیان هستند. ۲۱ همت فروش شرکت‌های مستقر در پارک است.

وی ادامه داد: ۴۸ عضو هیئت علمی ما ذیل پارک فعال هستند و ۱۰۰ نفر از اساتید ما شرکت‌داری می‌کنند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره تأثیر مالی پارک بر دانشگاه گفت: سال ۱۴۰۳ درآمد اختصاصی دانشگاه از پارک ۵ درصد بوده و در سال ۱۴۰۴ به ۲۹ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: به علت اینکه ما فضای کافی نداریم، شرکت‌های زیرپله‌ای داریم که خیلی جالب نیست.

وی به فعالیت های شرکت های فعال و مهم دیل پارک‌علم و فناوری دانشگاه اشاره کرد و افزود: یکی از شرکت‌های ما ۶ تا ۷ همت فروش دارد. چند شرکت مهم و فعال دیگر نیز ذیل پارک فعال هستند.

نادری گفت: یک برنامه «پلی‌تاک» برگزار می‌کنیم و افراد برجسته را دعوت می‌کنیم و پرسش و پاسخ داریم. در پلتفرم «نوآپ» ۱۵۰ خدمت قرار داده‌ایم که ۵۰ خدمت فعال شده است. از ثبت شرکت و مشاوره حقوقی تا فروش، بازاریابی توسط کارگزاران ما که شرکت‌های رشد یافته ما هستند، انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در تمام شبکه‌های اجتماعی فعال هستیم. صندوق ما نیز در جهت توسعه پارک فعال است و ۴۰ درصد تسهیلات به شرکت‌های پارک پرداخت کرده است.

توصیه رئیس دانشگاه امیرکبیر به جوانان

عباس سروش، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نیز در این مراسم گفت: جوانان بدانند بزرگان ما مثل شیخ بهایی و ابوعلی‌سینا ابعاد متعدد شخصیتی داشتند. توصیه من به شما جوانان این است که کنار دانشگاه، ابعاد دیگر شخصیتی مورد نیاز انسان را نیز دنبال کنید.

وی افزود: از دوستان برگزارکننده جشنواره تقاضا می‌کنم برگزیدگان این جشنواره و برگزیدگان ۲۰ سال این جشنواره را پایش کنند و ببینند کجا هستند، آیا باعث رشد و تحول آنها و خدمت آنان به جامعه شده‌ایم و نتایج زحمات آنها به کشور خودمان می‌رسد یا اینکه خدای نکرده به گونه‌ای نباشد که زحمات و تلاش‌هایشان برای ما و به نام ما و نتایجش به کام دیگر کشورها باشد.

کد مطلب 6941362
زهرا سیفی

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