بیستمین جشنواره ملی فناوری شیخ بهایی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مالک نادری، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این مراسم گزارشی از برنامه‌های پارک دانشگاه ارائه کرد و گفت: جشنواره شیخ بهایی را جشنواره پارک‌ها می‌بینم و امیدواریم در آینده نزدیک بین‌المللی شود. پارک دانشگاه امیرکبیر روی دوش غولی مثل دانشگاه امیرکبیر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از سال ۷۹ مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه شکل گرفت. سال ۹۵ در هر دانشکده یک مرکز نوآوری ایجاد کردیم. اکنون ۱۲ مرکز رشد و نوآوری داریم و سال ۱۴۰۰ پارک علم و فناوری دانشگاه ایجاد شد. ناحیه نوآوری دانشگاه نیز سال ۱۴۰۳ ایجاد شد.

نادری افزود: هوش مصنوعی، انرژی و تجارت الکترونیک را پیگیری می‌کنیم. وضعیت پارک ما نشان می‌دهد ۲۴۱ شرکت و استارتاپ در پارک مستقر هستند و ۹۱ شرکت ما دانش‌بنیان هستند. ۲۱ همت فروش شرکت‌های مستقر در پارک است.

وی ادامه داد: ۴۸ عضو هیئت علمی ما ذیل پارک فعال هستند و ۱۰۰ نفر از اساتید ما شرکت‌داری می‌کنند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره تأثیر مالی پارک بر دانشگاه گفت: سال ۱۴۰۳ درآمد اختصاصی دانشگاه از پارک ۵ درصد بوده و در سال ۱۴۰۴ به ۲۹ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: به علت اینکه ما فضای کافی نداریم، شرکت‌های زیرپله‌ای داریم که خیلی جالب نیست.

وی به فعالیت های شرکت های فعال و مهم دیل پارک‌علم و فناوری دانشگاه اشاره کرد و افزود: یکی از شرکت‌های ما ۶ تا ۷ همت فروش دارد. چند شرکت مهم و فعال دیگر نیز ذیل پارک فعال هستند.

نادری گفت: یک برنامه «پلی‌تاک» برگزار می‌کنیم و افراد برجسته را دعوت می‌کنیم و پرسش و پاسخ داریم. در پلتفرم «نوآپ» ۱۵۰ خدمت قرار داده‌ایم که ۵۰ خدمت فعال شده است. از ثبت شرکت و مشاوره حقوقی تا فروش، بازاریابی توسط کارگزاران ما که شرکت‌های رشد یافته ما هستند، انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در تمام شبکه‌های اجتماعی فعال هستیم. صندوق ما نیز در جهت توسعه پارک فعال است و ۴۰ درصد تسهیلات به شرکت‌های پارک پرداخت کرده است.

توصیه رئیس دانشگاه امیرکبیر به جوانان

عباس سروش، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نیز در این مراسم گفت: جوانان بدانند بزرگان ما مثل شیخ بهایی و ابوعلی‌سینا ابعاد متعدد شخصیتی داشتند. توصیه من به شما جوانان این است که کنار دانشگاه، ابعاد دیگر شخصیتی مورد نیاز انسان را نیز دنبال کنید.

وی افزود: از دوستان برگزارکننده جشنواره تقاضا می‌کنم برگزیدگان این جشنواره و برگزیدگان ۲۰ سال این جشنواره را پایش کنند و ببینند کجا هستند، آیا باعث رشد و تحول آنها و خدمت آنان به جامعه شده‌ایم و نتایج زحمات آنها به کشور خودمان می‌رسد یا اینکه خدای نکرده به گونه‌ای نباشد که زحمات و تلاش‌هایشان برای ما و به نام ما و نتایجش به کام دیگر کشورها باشد.