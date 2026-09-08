به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تجلیل از دانش آموزان بورسیه تحصیلی زنان سرپرست خانوار امروز در سالن آمفی تئاتر محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران با عنوان «به وقت نوجوانی» در بوستان گفتگو با حضور عبدالله گنجی، مشاور شهردار تهران و مریم اردبیلی مدیرکل امور بانوان شهرداری‌ها تهران و مصطفی حسن‌نژاد، مدیر حوزه ریاست سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان برگزار شد.

مریم اردبیلی در این مراسم ضمن تبریک به دانش آموزان افتخار آفرین شهر تهران اظهارداشت: ایمان و امید داریم که فرصت های پیش روی جوانان و نوجوانان بسیار بیشتر به وقوع خواهد افتاد و در شرایط دشواری و جنگ شما دانش آموزان افتخار آفریدید.

وی افزود: مادران شما سال‌ها با ما همکاری داشته‌اند، این عزیزان توانمند و کارآفرین هستند و بخشی از تولید بر دوش مادر شما دانش آموزان است که این افراد در حین تلاش و عبور از دشواری زندگی، در مادری و تربیت فرزندان خود افتخار آفریدند. این مادران می‌توانند الگو و الهام بخش زنان دیگر باشند چرا که علاوه بر بار سنگین تری که بر دوش داشته‌اند همراه فرزندانشان برای کسب موفقیت بوده‌اند.

مشاور شهردار تهران در امور زنان و خانواده ادامه داد: پایتخت در جنگ ۴۰ روز مورد اصابت قرار گرفت و برخی کارگاه‌های تولیدی و کوثر آسیب دیدند و برخی دانش آموزان حواسشان از درس دورتر شد ولی شما وسط این شرایط حساس میدان رزم را رها نکردید و پیروز میدان نبرد روزهای سخت شدید. این توانمندی ارزشمندی است که در شرایط عدم قطعیت، اثر داشت.

وی با اشاره به نقش ایمان به خداوند در موفقیت‌ها گفت: ایمان نجات دهنده کشور در شرایط کنونی بوده است. شما دانش آموزان نماد ناامید نشدن در شرایط سخت و پیش بینی نشده هستید.

اردبیلی با بیان اینکه توان کنش اجتماعی و انرژی بخشی گنجینه ارزشمند است، افزود: حلقه دوستی خودتان که منجر به رسیدن شما به این مسیر شده را حفظ و استمرار کنید و آماده شوید تا از فرصت‌هایی که پیش ما نمایان می‌شود استفاده کنید و آینده متحول و پیشران را رقم بزنید.

مشاور شهردار تهران به دانش آموزان توصیه کرد تک‌بعدی نشوید و بعدهای فردی، خانوادگی و ... را توجه کنید تا موفقیت و اثرگذاری‌های بیشتری را کسب کنید و تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذارید تا ضریب اثر شما را صدها برابر کند.

وی بیان داشت: آقای زاکانی سلام ویژه به شما رساندند و امید دارند که شما به کمک شهر و تهران بیایید.

همچنین مصطفی حسن‌نژاد، مدیر حوزه ریاست سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در این مراسم خطاب به دانش آموزان اظهارداشت: شما در شبهه کنکور که توسط سازمان سنجش برگزار شد شرکت کردید و موفق شدید.

وی افزود: فرآیند آموزش دو بخش اصلی دارد یکی توسط دبیر و استاد ارائه و بخش دیگر یادگیری است که به چند مولفه بر می‌گردد یکی خود دانش آموز و دیگری محیط یادگیری که در آن زیست می‌کنید.

مدیر حوزه ریاست سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به اینکه شما دانش آموزان جزو ۵ درصد بالای دانش آموزان کشور به لحاظ استعداد هستید، گفت: حفظ موفقیت هم کم از کسب موفقیت نیست و حائز اهمیت است و ان شاالله مغفول برایتان واقع نشود.

وی گفت: مدارس سمپاد تفاوت‌هایی نسبت به مدارس دیگر دارد و آن هم محیط مدرسه است که تعریف‌هایی برای آن بیان شده و رویدادهایی برای پی بردن به توانمندی‌هایتان داریم.

حسن نژاد به صحبت‌های رهبر شهید در مورد دانش آموزان سمپاد اشاره کرد و گفت: از نگاه ایشان دانش آموزان برتر و سمپاد توان اثرگذاری بیشتری در جامعه دارند لذا شما عزیزان باید به غیر از تست زدن به فعالیت‌های فراگیر مجهز شوید.

حسن زاده خاطرنشان کرد: در فرآیندها شرکت کنید تا در جامعه اثرگذار باشید

وی با طرح پرسش از دانش آموزان حاضر گفت: اینکه ایران عزیز درگیر چالش‌هایی شده علت آن چیست؟ چرا جمهوری اسلامی ایران خاری در چشم دشمنان شده است؟ چون ما گفته‌ایم خودمان می توانیم برای خودمان تصمیم بگیریم و روی پایمان بایستیم و این به دست جوانان و افراد آینده ساز محقق شده و ادامه دارد. ایران در حال ارسال فناوری است. شک نکنید اگر می توانستند، نمی‌گذاشتند ‌حتی ما در این موقعیت دور هم جمع نبودیم.

وی خاطرنشان کرد: شما اکنون می‌توانید کشور را سرپا نگه دارید به خودتان باور داشته باشید و تلاش کنید تا آینده این مرز و بوم را با خودتان بسازید.

گفتنی است؛ طرح توانمندسازی دانش آموزان مستعد مناطق کم برخورد تهران برای ورود به مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی انجام گرفته است که ۱۲۱ نفر از ۵۳۳ دانش آموز شرکت کننده در طرح موفق و قبول شدند. این موضوع گام موثری در تحقق عدالت آموزشی و اجتماعی محسوب می‌شود.