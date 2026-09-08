به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه باغ کتاب تهران میزبان رویداد تعاملی اتوبوسهای فبکیدز (FabKids) شد؛ طرحی نوآورانه از سوی سازمان فناوریهای نوین و نوآوریهای شهری شهرداری تهران که با هدف کشف استعدادها، تقویت تفکر سازنده و فراهمکردن دسترسی برابر کودکان و نوجوانان به ابزارهای فناورانه طراحی شده است.
در این رویداد، دانشآموزان با حضور در کارگاههای سیار فبکیدز و همراهی مربیان متخصص، ایدههای ذهنی خود را با استفاده از ابزارهای نمونهسازی سریع به محصولات عینی تبدیل کردند.
حضور سارا روستاپور خاله سارا، مجری و برنامهساز شناختهشده حوزه کودک، نیز به این رویداد شور و نشاط بیشتری بخشید. روستاپور با همراهی کودکان در مراحل ایدهپردازی و کار با ابزارهای فناورانه، به زبان ساده درباره نقش خلاقیت و مهارتهای فنی در ساخت آینده با دانشآموزان گفتگو کرد.
فبلب کودک چیست؟
فبلب کودک (FabLab Kids) فضایی آموزشی و خلاقانه برای آشنایی کودکان و نوجوانان با فناوری، ساخت و تولید است که در آن دانشآموزان میتوانند ایدههای خود را با استفاده از ابزارهای مختلف نمونهسازی و فناوریهای نوین به محصول تبدیل کنند.
تجربه جهانی فبلبهای سیار
استفاده از اتوبوسها و خودروهای مجهز به عنوان «فبلبهای سیار» (Mobile FabLabs) پیش از این در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و فنلاند مورد استفاده قرار گرفته است.
این فبلبهای سیار با هدف دسترسی دانشآموزان مناطق کمبرخوردار و مدارسی که امکان راهاندازی آزمایشگاههای پیشرفته را ندارند، طراحی شدهاند و امکان آموزش و تجربه عملی فناوری را در مناطق مختلف فراهم میکنند.
گامی برای تحقق عدالت آموزشی
سازمان فناوریهای نوین و نوآوریهای شهری شهرداری تهران نیز با الگوبرداری بومی از این تجربه جهانی، اتوبوسهای فبکیدز را با رویکرد تقویت عدالت آموزشی توسعه داده است.
این کارگاههای متحرک با حضور در مناطق مختلف پایتخت، بهویژه محلههای کمترتوسعهیافته و اماکن عمومی علمی مانند باغ کتاب، امکان دسترسی مستقیم کودکان و نوجوانان به فناوریهای روز را بدون محدودیتهای منطقهای فراهم میکنند.
این طرح با ایجاد فرصت تجربه و یادگیری عملی، در کنار کشف استعدادهای دانشآموزان، زمینه تقویت خلاقیت، مهارتهای فنی و تفکر سازنده نسل آینده را فراهم میکند.
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