به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابوالقاسم گرجی بعد از ظهر سه‌شنبه در چهارمین نشست معاونان دارو و غذای منطقه 9 کشور در بوشهر اظهار داشت: 9 قطب به منظور تخصصی شدن کارها در این سازمان تعریف شده است که خلیج فارس مهم‌ترین قطب کشور است که از اسفند سال 89 تشکیل شده و اعضای این قطب همه واردات و صادرات کالاها را زیر ذره بین قرار می‌دهند.

معاون پشتیبانی و مدیریت منابع انسانی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ادامه داد: این سازمان در سال گذشته 150 میلیارد ریال اعتبار داشت که امسال این اعتبار افزایش 100 درصدی داشته است.

وی از تولید 96 تا 97 درصد داروهای مورد نیاز در داخل کشور خبر داد و ادامه داد: به منظور در دسترس بودن داروهای مورد نیاز بیماران خاص، این داروها در اختیار 9 قطب تعریف شده قرار می‌گیرد.

گرجی به تشکیل قطب خلیج فارس از اسفندماه سال 89 اشاره کرد و اظهار داشت: قطب خلیج فارس شامل دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی اهواز، بندرعباس، بوشهر، قشم، کیش و دزفول است.

وی ادامه داد: بیشترین میزان واردات داروی کشور از طریق استان‌های جنوبی انجام می‌شود برهمین اساس سازمان غذا و داروی کشور جایگاه خاصی از نظر استقرار امکانات و تجهیزات برای نظارت بر واردات کالا در این مناطق قائل است.

چهارمین نشست معاونان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منطقه 9کشور با حضور معاونان و مدیران غذا و داروی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی اهواز، بندرعباس، بوشهر، قشم، کیش و دزفول در بوشهر برگزار شد.

در این نشست برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری و وضعیت داروخانه در طرح، توزیع داروهای خاص و یارانه‌ای، سهولت دسترسی بیماران، ثبت کمبودهای دارویی، استقرار نماینده غذا و دارو در گمرک و ارتقای خدمات دارویی در بیمارستان‌ها را بررسی می‌شود.