برگزاری مراسم اعتکاف در 60 مسجد اهواز

حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در فرصت باقی مانده تا آغاز مراسم اعتکاف در سراسر کشور تاکنون 40 مسجد در اهواز برای برگزاری این مراسم آمادگی خود را به امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان اعلام کرده اند.

وی افزود: برآورد می شود بیش از 60 مسجد در شهرستان اهواز به برپایی مراسم معنوی اعتکاف برادران اختصاص یابد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان، حضور جوانان در مراسم اعتکاف را بسیار مهم برشمرد و گفت: سال گذشته از میان 37 هزار معتکف خوزستانی، حضور جوانان چشمگیر بوده که این نشان از اشتیاق قشر جوان از این مراسم معنوی را بازگو می کند.



بلک با اشاره به دلایل استقبال مردم خوزستان از این فریضه معنوی عنوان کرد: بیان فلسفه اعتکاف از طریق رسانه ‌ها و اطلاع رسانی از طریق مساجد و فرهنگسازی از عوامل رشد حضور معتکفان خوزستانی در این مراسم معنوی بود.



وی تاکید کرد: بیان فلسفه اعتکاف، تشریح فضائل امام علی(ع) از سوی سخنرانان، اعزام روحانیون و مبلغان برای پاسخ به شبهات دینی از فعالیتهای این سازمان برای بهتر برگزار شدن مراسم اعتکاف در استان خوزستان است.



روزهای 15 تا 17 خردادماه زمان سه روزه برگزاری مراسم اعتکاف امسال در سراسر کشور است.