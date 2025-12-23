آغاز شمارش معکوس برای اعتکاف؛ خوزستان آماده استقبال از موج معنویت

خبرگزاری مهر، گروه استانها - محراب علوی: در روزهایی که نسیم رجب بر جانها میوزد، خوزستان بار دیگر به صحنهای از شور معنوی بدل میشود. مساجد، این خانههای نور، آرامآرام درهای خود را به روی معتکفان میگشایند؛ مردان و زنانی که دل از هیاهوی روزمره میبرند تا در خلوتی سهروزه، به راز و نیاز با خالق خویش بپردازند.
اعتکاف، آئینی است که ریشه در سنتهای دیرینه اسلامی دارد؛ فرصتی برای بازگشت به خویشتن، برای پالایش دل از غبار دنیا و برای پیوند دوباره با سرچشمههای ایمان. در خوزستان این آئین یک حرکت اجتماعی است؛ حرکتی که نسلهای مختلف را گرد هم میآورد و پیوندی تازه میان خانوادهها، جوانان و جامعه میسازد.
امسال، اعتکاف در خوزستان رنگی تازه یافته است. ابتکاراتی چون اعتکافهای مادر و دختری یا پدر و پسری، حضور دانشجویان و دانشآموزان، و روایت رسانهای گسترده، همه نشان از آن دارد که این آئین معنوی، بیش از پیش به یک جریان فرهنگی و اجتماعی بدل شده است؛ جریانی که میتواند روح تازهای در کالبد جامعه بدمد.
۵۰۰ مسجد آماده میزبانی
احسان فردآقایی معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی گسترده مساجد استان خبر داد و گفت: آرامآرام مساجد در حال تدارک برنامه معنوی اعتکاف هستند. تا به امروز بالغ بر ۵۰۰ مسجد از مساجد استان خوزستان اعلام آمادگی کردهاند. برخی از این مساجد، حدود ۳۰ درصد، اعتکافهای ویژه خواهران را برگزار میکنند. همچنین اعتکافهای دانشجویی و ابتکاراتی چون اعتکافهای مادر و دختری یا پدر و پسری از جمله برنامههای امسال است.
وی افزود: مساجدی که امسال اعلام آمادگی کردهاند، هم در روستاها و هم در شهرها قرار دارند. امیدواریم که بیشترین جمعیت را در این مراسم بزرگ اعتکاف شاهد باشیم؛ مراسمی که یکی از جلوههای معنویت مردم ایران و مردم استان خوزستان است.
مدرسهای برای تهذیب نفس
همچنین مدیر حوزه علمیه استان خوزستان و عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر اعتکاف را فرصتی بیبدیل برای خودسازی دانست و گفت: اعتکاف، مدرسهای بزرگ برای تهذیب نفس و تقویت ایمان است. این مراسم علاوه بر جنبه فردی، کارکرد اجتماعی دارد و میتواند بستری برای انسجام اخلاقی و فرهنگی جامعه باشد.
حجت الاسلام و المسلمین امیررضا هدایی با اشاره به حضور گسترده جوانان افزود: نسل جوان امروز تشنه معنویت و معرفت است. اعتکاف بهترین فرصت برای پاسخ به این نیاز و هدایت آنان در مسیر صحیح است.
هدایی تأکید کرد: مبلغان با ارائه مباحث معرفتی، اخلاقی و اجتماعی میتوانند فضای اعتکاف را غنیتر سازند. حضور آنان موجب میشود معتکفان علاوه بر عبادت فردی از آموزشهای دینی و فرهنگی نیز بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: حوزه علمیه استان خوزستان آمادگی کامل دارد تا با اعزام مبلغان تخصصی متناسب با اقشار مختلف، زمینه تعالی هرچه بیشتر این مراسم را فراهم آورد. اگر اعتکاف با هدایت علمی و تبلیغی همراه شود، به یک حرکت فرهنگی و تربیتی بزرگ تبدیل خواهد شد؛ حرکتی که آثار آن در اخلاق فردی، انسجام اجتماعی و ارتقای معنوی جامعه بهوضوح نمایان میشود.
رسانه؛ روایتگر معنویت
مدیر مرکز رسانه تبلیغات اسلامی استان خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت فعالیتهای رسانهای در اعتکاف تأکید کرد و گفت: اعتکاف یک آئین معنوی و تربیتی است که نیازمند بازتاب رسانهای گسترده و کیفی است. رسانهها میتوانند با روایت درست و هنرمندانه، فضای معنوی این مراسم را به جامعه منتقل کرده و زمینهساز حضور بیشتر اقشار مختلف شوند.
حجتالاسلام و المسلمین میلاد امینی موحد افزود: فعالیت رسانهای در اعتکاف صرفاً یک پوشش خبری ساده از مراسم نیست. باید به گونهای عمل کرد که بستری برای تولید محتواهای آموزشی، معرفتی و فرهنگی باشد. رسانهها باید بتوانند پیامهای اعتکاف را به زبان نسل جوان و با ابزارهای نوین منتقل کنند.
امینی موحد به تشکیل کارگروه تخصصی رسانه اعتکاف اشاره کرد و گفت؛ این کارگروه با هدف هماهنگی و برنامهریزی رسانهای در دفتر نماینده ولی فقیه استان تشکیل شد تا پوشش حداکثری و کیفی مراسم اعتکاف در سراسر استان محقق شود.
وی همچنین از برگزاری نشست تخصصی «استودیو مساجد» خبر داد و افزود: این نشست با محوریت اعتکاف و ارتقای توان تولید محتوا در مرکز رسانه تبلیغات اسلامی برگزار شد. هدف ما راهبری رسانههای مساجد و توانمندسازی فعالان رسانهای برای روایت بهتر این آئین معنوی است.
امینی موحد در پایان گفت: رسانه اگر با نگاه تخصصی و تعهد دینی وارد عرصه اعتکاف شود، میتواند این مراسم را به یک جریان فرهنگی و اجتماعی اثرگذار در سطح استان و کشور تبدیل کند.
همچنین امسال نشستهای متعدد ستاد اعتکاف استان خوزستان با حضور حجتالاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد، رئیس ستاد اعتکاف استان و حجتالاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیهای، رئیس ستاد اعتکاف کشور برگزار شد. در این نشستها، اعضا به بیان نکات اجرایی و فرهنگی پرداختند و بر اهمیت انسجام بخشی و یکپارچهسازی روند اعتکاف تأکید شد.
اعتکاف آئینی است که در سکوت مساجد و در خلوت دلها معنا مییابد اما پژواک آن در جامعه بهسان نسیمی است که روحها را تازه میکند. خوزستان با همه شور و گرمای مردمانش این روزها آماده میشود تا بار دیگر صحنهای از پیوند آسمان و زمین باشد؛ جایی که جوانان، خانوادهها و مبلغان در کنار رسانهها، دست در دست هم مینهند تا معنویت را به جریان زندگی جاری سازند.
این آئین سه روز خلوت و عبادت و تولدی دوباره است تولدی که میتواند مسیر آینده را روشنتر کند و جامعهای سرشار از ایمان، اخلاق و انسجام بسازد. خوزستان با آمادگی بیش از ۵۰۰ مسجد، بار دیگر نشان داد که معنویت در این دیار نه یک خاطره بلکه یک حقیقت زنده و جاری است و چنین است که در آستانه ماه رجب، صدای اذان مساجد خوزستان، نویدبخش آغاز سفری تازه خواهد بود؛ سفری از زمین به آسمان از دل به جان و از فرد به جامعه.
