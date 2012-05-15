میلاد حضرت زهرا (س) زیباترین انتخاب برای روز مادر / هر روز روز مادر است

"الهه حشمتی" در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: احسان به والدین در تمامی فرهنگ ها به عنوان یک وظیفه و ارزش محسوب می شود و در فرهنگ و تفکر ایرانی نیز به زیبایی روز تولد دخت پیامبر اکرم (ص) به عنوان روز مادر نامگذاری شده است.

وی که بیش از 30 سال است در مالزی زندگی می کند ، بر لزوم ایجاد ارتباط بیشتر بین بانوان ایرانی و مالزیایی تاکید کرد و گفت: معرفی حضرت فاطمه (س) به عنوان الگوی رفتاری زن مسلمان از سوی بانوان ایرانی در روزی که با نام او به نام روز مادر نامگذاری شده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

خانم حشمتی که بیست و پنج سال مدیریت مرکز توانبخشی خیریه Tasputra Perkim درکوالالامپور را برعهده داشته و دارد ، افزود: مادران قابل احترام ترین قشر جامعه هستند و زنان باید تحصیل کنند و طرفدار صلح باشد تا دنیا نیز به جنگ کشیده نشود.

مدیر و موسس مرکز توانبخشی Tasputra Perkim به زمینه های مختلف ارتباط فرهنگی میان بانوان ایرانی و مالزیایی اشاره کرد و گفت: برگزاری مراسم جشن روز زن و میلاد دخت نبی اکرم (س) از سوی رایزنی فرهنگی و با حضور بانوان برجسته و فرهیخته مالزیایی آغاز خوبی برای توسعه روابط میان بانوان دو کشور است.

وی همچنین فعالیت و ارتباط داوطلبانه بانوان ایرانی ساکن در مالزی در سازمانهای غیر دولتی این کشور را عاملی مهم برای توسعه ارتباط با جامعه مالزی عنوان کرد.

وی در ادامه بر لزوم حمایت از مادران تاکید کرد و گفت: من همیشه از مادران به ویژه آنهایی که به تنهایی از فرزندان خود سرپرستی می کنند حمایت کرده ام و حتی زمینه اشتغال آنان را در موسسه خود فراهم کرده ام.

گفتنی است خانم حشمتی یک زن کار آفرین و خیر شناخته شده در مالزی است. وی 34 چهارسال در مالزی زندگی کرده و از طریق ازدواج با یک شهروند مالزیایی، تبعه کشور مالزی شده است. اکنون با گذشت نزدیک به یک سال از فوت همسر ایشان، این بانوی پرانرژی و فعال همچنان به فعالیت های انسان دوستانه و به قول خودش "شکرگزارانه" اش ادامه می دهد.

الهه حشمتی مدیر و موسس مرکز توانبخشی Tasputra Perkim است که وظیفه آن آموزش و مراقب از کودکان و نوجوانان با ناتوانایی های جسمی و روحی است. این سازمان تنها از طریق کمک های مردمی و داوطلبانه حمایت می شود. اما به خاطر موفقیت های بسیاری که در طول سالیان کسب کرده، همواره مورد توجه مقامات و مسئولان مالزیایی بوده به طوریکه نخست وزیران مالزی طی دوره های مختلف، از جمله تون ماهاتیر محمد، چندین بار از این مرکز بازدید داشته است.