برگزاری مراسم ارتحال امام ابعاد بین المللی یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی قائد امینی ظهر یکشنبه در جلسه کمیته هماهنگی و پشتیبانی اعزام زائران به مراسم بیست و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) که در استانداری تشکیل شد اظهارداشت: با توجه به شأن و جایگاه امام راحل (ره) برگزاری هر ساله این مراسم از اهمیت بالایی برخوردار است.



وی افزود: برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی (ره) نماد بارز و آشکار علاقمندی و ارادات مردم در برخورد با جایگاه رهبری و ولایت است که ارادت ولایت مداران ایران را به جهانیان معرفی می کند.



دبیر ستاد برگزاری مراسم ارتحال امام در استان قزوین یادآورشد: با توجه به اینکه امکانات دولتی و سازمانی اجازه اعزام همه علاقمندان و ارادتمندان برای شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام در مرقد ایشان را نمی دهد در نهایت برنامه ریزی و هماهنگی برای اعزام 20 هزار نفر زائر از استان قزوین صورت می گیرد.



مشاور استاندار در امور روحانیون با تأکید بر فضاسازی و تبلیغات شهری درخصوص سالگرد ارتحال امام بیان کرد: اطلاع رسانی و فضاسازی مراسم ارتحال امام باید به گونه ای انجام شود که ایام ولادت حضرت علی (ع) را تحت تاثیر قرار ندهد.



در ادامه جلسه اعضاء کمیته پشتیبانی گزارشی از برنامه ها و اقدامات خود در جهت برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم بیست و سومین سالگرد ارتحال امام ارائه کردند.