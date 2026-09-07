ملوان به مسیر پیروزی برگشت؛ شکست مس شهربابک در خانه

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال مس شهربابک و ملوان بندرانزلی در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال امروز دوشنبه ۱۶ شهریور و از ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه شهید سلیمانی و با قضاوت شهاب محمدی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر یک شاگردان مازیار زارع به پایان رسید.

در نیمه نخست، دو تیم تلاش زیادی برای رسیدن به گل داشتند اما حملات آنها راهی به دروازه‌ها پیدا نکرد تا در حالی که به نظر می‌رسید نیمه اول بدون گل به پایان برسد، ملوان در وقت‌های تلف‌شده به گل برسد.

در وقت‌های اضافی نیمه نخست، عرفان شهریاری روی پاس قائم اسلامی‌خواه موفق شد دروازه مس شهربابک را باز کند تا ملوان با برتری یک بر صفر راهی رختکن شود.

شاگردان قاسم شهبا در نیمه دوم برای جبران نتیجه تلاش کردند، اما این ملوان بود که توانست اختلاف را افزایش دهد. در دقیقه ۷۲، علیرضا رمضانی گل دوم ملوان را به ثمر رساند تا شاگردان مازیار زارع با حاشیه امنیت بیشتری به کار ادامه دهند.

مس شهربابک که نمی‌خواست در دیدار خانگی دست خالی زمین را ترک کند، در دقایق پایانی فشار بیشتری روی دروازه ملوان ایجاد کرد و در دقیقه ۸۵ یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. امیر روستایی روی پاس زبیر نیک‌نفس موفق شد دروازه ملوان را باز کند تا اختلاف به حداقل برسد.

در دقایق پایانی، شاگردان قاسم شهبا برای رسیدن به گل تساوی تلاش کردند، اما دفاع ملوان مقابل حملات میزبان مقاومت کرد و در نهایت بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود ملوان به پایان رسید.

ملوان با کسب سه امتیاز این دیدار، پس از دو شکست متوالی به پیروزی رسید و مجموع امتیازات خود را به عدد ۷ رساند تا در رده یازدهم جدول رده‌بندی قرار بگیرد.

مس شهربابک نیز در ادامه نتایج خود در لیگ برتر، مقابل ملوان شکست خورد و با ۴ امتیاز در رده هفدهم جدول قرار گرفت.