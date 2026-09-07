رایزنی نخست وزیر انگلیس و ترامپ درباره اوکراین و غرب آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه دولت انگلیس، نخست‌ وزیر انگلیس (اندی بورنهام) بعدازظهر امروز دوشنبه با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا به صورت تلفنی گفتگو کرد.

در بیانیه صادره از سوی لندن در این خصوص آمده است: نخست‌ وزیر سخنان خود را با تبریک «روز کارگر» به رئیس‌ جمهور ترامپ آغاز کرد. نخست‌ وزیر انگلیس گفت که لندن در حال تقویت فضای مثبت پیرامون کشورش است و پیشرفت‌ هایی حاصل شده، هرچند هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود.

لندن سپس اضافه کرد: در خصوص اوکراین، طرفین بر لزوم تداوم تلاش‌ ها برای دستیابی به آتش‌ بسی که مانع از تلفات جانی بیشتر شود، توافق کردند. نخست‌ وزیر بار دیگر بر حمایت انگلیس از اوکراین و همچنین مذاکرات صلح اخیر تأکید کرد. در مورد خاورمیانه (غرب آسیا)، نخست‌ وزیر ضمن تشریح تعهد انگلیس به تلا دو رهبر ابراز امیدواری کردند که به‌زودی دوباره با یکدیگر گفتگو کنند