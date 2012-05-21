به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام تحسین بدری عصر یکشنبه در نشست مشترک محققان موسوعه فقه مقارن که در دفتر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در قم برگزار شد، با اشاره به تعداد مداخل جلد دوم این موسوعه اضافه کرد: جلد دوم موسوعه دارای 148 مدخل است که حدود 135 عدد از آنها ارجاعی است.



وی با بیان اینکه در جلد دوم موسوعه 230 منبع به منابع موجود در جلد اول افزوده شده بیان داشت: با افزوده شدن این منابع مجموع آنها به 732 منبع می رسد.



مدیر گروه موسوعه شناسی پژوهشکده مطالعات تقریبی با بیان اینکه جلد اول موسوعه اصول فقه تدوین و چاپ شده است اظهار داشت: جلد دوم این موسوعه در آستانه چاپ است و جلد سوم نیز تا پایان سال 91 به زیور طبع اراسته می شود.



وی با اشاره به سابقه فعالیت گروه موسوعه شناسی پژوهشگاه مطالعات تقریبی اضافه کرد: این گروه از سال 83 با هدف تدوین فرهنگ نامه ها و دائره المعارف های مورد نیاز جهان اسلام در زمینه علوم اسلامی ایجاد شده است و تدوین این تعداد مجلد از موسوعه از جمله فعالیتهای آن است.



بدری تدوین موسوعه در دیگر شاخه های علوم اسلامی به غیر از فقه تربیت نیروی متخصص در اصول فقه مقارن برای حوزه علمیه و ایجاد کتابخانه از کتاب های اصولی شیعه و سنی را از دیگر برنامه های این گروه برشمرد.



وی همچنین در تشریح ویژگیهای جلد اول موسوعه فقه مقارن اظهار داشت: این مجموعه تلاش گروهی 20 محقق در طول 5 سال فعالیت علمی است و جلد اول موسوعه شامل 48 مدخل تفصیلی و 48 مدخل ارجاعی است.



مدیر گروه موسوعه شناسی پژوهشکده مطالعات تقریبی با بیان اینکه در جلد اول موسوعه از 502 منبع از منابع فریقین استفاده شده است ادامه داد: گروه موسوعه شناسی پژوهشکده مطالعات تقریبی برای بالابردن دقت در موسوعه هر مقاله را 2 تا 5 بار بازبینی می کند و کارهای تطبیقی متعدد نیز صورت می گیرد.

