تصادف تیبا و پژو ۲۰۶ در محور کرمانشاه–ماهیدشت ۲ مصدوم داشت

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ظهر امروز پنجشنبه پنجم شهریورماه، برخورد یک دستگاه خودروی تیبا با پژو ۲۰۶ در محور کرمانشاه–ماهیدشت، محدوده بعد از کارخانه سیمان، به وقوع پیوست.
وی افزود: پس از اعلام حادثه و هماهنگی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان، تیم امداد و نجات پایگاه ماهیدشت برای رسیدگی به وضعیت حادثهدیدگان به محل اعزام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه ادامه داد: نجاتگران پس از رسیدن به محل، وضعیت افراد حاضر در حادثه را ارزیابی کرده و اقدامات اولیه امدادی و پیشبیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.
یگانه با بیان اینکه این سانحه سه حادثهدیده داشت، گفت: در جریان این تصادف، دو نفر مصدوم شدند و با تلاش نیروهای امدادی برای ادامه روند درمان به بیمارستان آیتالله طالقانی کرمانشاه منتقل شدند.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت و عملیات امدادرسانی پس از انتقال مصدومان به مرکز درمانی به پایان رسید.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از رانندگان خواست هنگام تردد در محورهای برونشهری با سرعت مطمئنه حرکت کرده و ضمن توجه کامل به مسیر، از رفتارهای پرخطر که میتواند زمینهساز وقوع سوانح شود، پرهیز کنند.
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