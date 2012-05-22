فهرست بیش از 50 کتاب در مورد امام دهم شیعیان

کتاب‌های فارسی

1.امام على النقى(ع)، سید کاظم ارفع، تهران، مؤسسه انتشارات فیض کاشانى، 1370، رقعى، 63 ص.

2. امام هادى(ع)، گروه کودکان و نوجوانان بنیاد بعثت، بازنویسى: مهدى رحیمى، تهران، بنیاد بعثت، 1373، رقعى، 110ص (از سلسله کتاب‌هاى برگزیدگان ـ12).

3. امام هادى(ع)، ترجمه واحد تدوین و ترجمه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1368، جیبى، 138ص (از سرى کتاب‌هاى سرچشمه‌هاى نور ـ12)

4. امام هادى قهرمان شکست ناپذیر عصر متوکل، محمد رسول دریایى، (مؤلف در آخر کتاب امام هادى و نهضت علویان، این کتاب را ضمن آثار چاپ شده‌اش معرفى نموده است، اما اطلاعات دیگری پیدا نشد.)

5. امام هادى(ع) و نهضت علویان، محمد رسول دریایى، تهران، انتشارات رسالت قلم، 1361، رقعى، 293 ص.

6. پیشواى دهم، حضرت امام على بن محمد الهادى(ع)، گروه نویسندگان، قم، مؤسسه در راه حق، 1371، رقعى، 70ص (این کتاب به عربى و اردو ترجمه شده است.)

7. تحلیلى از تاریخ دوران دهمین خورشید امامت، امام هادى، على رفیعى، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1370، وزیرى، 163ص.

8. تحلیلى از زندگانى امام على النقى(ع)، گروه نویسندگان، زیر نظر قوام‌الدین وشنوى قمى (1325 ـ 1418ق)، قم، مؤسسه احیاء و نشر میراث اسلامى، 1359، جیبى، 111ص.

9. تحلیلى از زندگانى امام هادى(ع)، باقر شریف قرشى، ترجمه محمدرضا عطایى، مشهد، کنگره جهانى امام رضا، 1371، وزیرى، 528 ص.

10. حضرت امام على‌النقى، فضل‌الله کمپانى (م1414ق)، تهران، انتشارات مفید، 1360.

11. حضرت امام على‌النقى(ع)، عبدالامیر فولاد زاده، تهران، انتشارات اعلمى، 1359، وزیرى، 40 ص (مصور، ویژه نوجوانان)

12. حضرت امام على نقى، سید‌مهدى آیت‌اللهى (دادور)، تهران، انتشارات جهان آرا، 1368، وزیرى، 24 ص (مصور، ویژه نوجوانان) (این کتاب به زبان‌های عربى، ترکى، اردو، انگلیسى، فرانسه و تاجیکى ترجمه شده است.) (از سلسله کتاب‌هاى آشنایى با معصومین ـ 12)

13. حضرت امام هادى [میرابوالفتح دعوتى]، قم، انتشارات شفق، بى‌تا، وزیرى، 32 ص (مصور، ویژه نوجوانان) (این کتاب به زبان عربى ترجمه شده است.)

14. دهمین ستاره (داستان زندگى امام هادى)، رضا شیرازى، تهران، انتشارات پیام آزادى،1373، رقعى، 119ص (مصور، ویژه نوجوانان) (این کتاب مشتمل بر چهارده داستان از زندگى امام است.)

15. زندگانى امام دهم حضرت امام هادى، نوشته هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق، ساده نویسى، دفتر تحقیق و تألیف کتب درسى، چاپ سوم، تهران، سازمان نهضت سواد‌آموزى، 1375، رقعى، 17ص.



16. زندگانى امام على الهادى، باقر شریف قرشى، ترجمه سید حسن اسلامى، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1371، وزیرى، 398 ص.

17. زندگانى پیشواى دهم امام هادى، عبدالرحیم عقیقى بخشایشى، قم، انتشارات نسل جوان، 1357، جیبى، 112 ص.

18. زندگانى حضرت امام على النقى، ابوالقاسم سحاب (1304ـ 1376ق)، تهران، انتشارات اسلامیه، 1375ق، وزیرى، 187 ص.

19. زندگانى حضرت امام على النقى الهادى، حسین عمادزاده اصفهانى (1325ـ 1410ق)، تهران، شرکت سهامى طبع کتاب، 1341ش1382/ق، وزیرى، 404 ص.

20. زندگانى دهمین پیشواى شیعه حضرت امام هادى، مرتضى مدرسى چهاردهى، تهران، انتشارات غدیر، 1352ش1393/ق، جیبى، 250 ص.

21. زندگى و سیماى حضرت امام هادى، سید‌محمد‌تقى مدرسى، ترجمه محمد‌صادق شریعت، تهران، مؤسسه فرهنگى انصارالحسین(ع)، 1370.

22. ستارگان درخشان سرگذشت حضرت امام على النقى(ج12)، محمدجواد نجفى، چاپ پنجم، تهران، انتشارات اسلامیه، 1361، جیبى، 176ص.

23. معصوم دوازدهم امام هادى، جواد فاضل (1335ـ 1386ق) تهران، انتشارات علمى، 1338 (ضمن کتاب معصوم نهم تا معصوم سیزدهم)

24. ناسخ‌التواریخ (زندگانى حضرت امام على‌النقى)، عباسقلی‌خان بن میرزا محمدتقى خان سپهر (م1341ق)، تهران، کتابفروشى اسلامیه، 1355ـ 1358، وزیرى، 1ج (این کتاب گسترده‌ترین و پرمطلب‌ترین کتاب پیرامون امام است.)

25. نگاهى بر زندگى امام هادى، محمد محمدى اشتهاردى، تهران، نشر مطهر، 1374، رقعى، 144ص.

26. نگرشى کوتاه به زندگى امام هادى، على محمدعلى دخیل، ترجمه مؤسسه اهل بیت(ع)، تهران، بنیاد بعثت، 1361، رقعى، 70ص.

27.تحلیلی از دوران دهمین خورشید امامت امام هادی، سید محمد حسینی، علی رفیعی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1370ش، 630 ص.

28.صحیفه امام هادی(ع)، جواد قیومی اصفهانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1381ش، 431 ص.

29. چهارده نور پاک، عقیقی بخشایشی، ج12، زندگی امام هادی(ع) قم، انتشارات نوید اسلام،1381، 139ص.

30. تحلیلی از زندگانی امام هادی(ع)، باقر شریف قرشی، مشهد، کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام، 1371ش، 528 ص.

31.زندگانی دهمین پیشوای شیعه حضرت امام هادی(ع)، مرتضی مدرسی چهاردهی، تهران، انتشارات غدیر، 1352ش، 250ص.

32.خورشید هدایت پیشوای دهم امام علی بن محمد الهادی(ع)، هیئت تحریریه مؤسسه در راه حق، قم، موسسه در راه حق، 69ص.

33.فرهنگ جامع سخنان امام هادی(ع)، همراه با متن کتاب موسوعه کلمات الامام الهادی، گروه حدیث پژوهشکده باقرالعلوم(ع)، ترجمه علی مویدی، نشر معروف 1380، 590ص.

34.سیره عملی اهل بیت(ع) حضرت امام علی النقی الهادی(ع)، کاظم ارفع، قم، فیض کاشانی، 63ص.

35.چشمه‌های نور: امام هادی(ع)، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1368ش، 138ص.

36.مشکات هدایت: پژوهشی در زندگانی امام هادی(ع)، ابوالفضل هادی‌منش، قم، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا‌و‌سیما، 136ص.

37.امام هادی(ع) قهرمان شکست‌ناپذیر عصر متوکل، محمد رسول دریائی، انتشارات وهاج، 1336ه. 294 ص.

38.امام هادی و نهضت علویان، محمد رسول دریائی، رسالت قلم، 361،293 ص.

39.ستارگان درخشان، ج12: سرگذشت حضرت امام علی النقی(ع)، محمد جواد نجفی، قم کتابفروشی اسلامیه، 176ص.



کتاب‌های عربی



40.سبع الدجیل السید محمد بن الامام علی الهادی(ع)، برهان البلداوی، قم، مکتبه الامین، 168ص.

41.موسوعة الامام الهادی(ع)، چهار جلد، ابوالفضل طباطبائی اشکذری، مهدی اسماعیلی، قم، مؤسسه ولی‌العصر(ع)، 1424ق، 2109ص.

42.الامام علی الهادی(ع) مع مروق القصر و قضاه العصر، کامل سلیمان، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1421ق، 352ص.

43.فی رحاب رسول‌الله(ص) و اهل بیته(ع) 13 ـ 16، هاشم موسوی، تهران، المشرق للثقافة و النشر، 1380، 66ص.

44.الامام الهادی(ع) قدوة و اسوة، سیدمحمد تقی‌المدرسی، تهران، مکتب العلامه المدرسی، 1420ق، 71ص.



45.حیاة الامام الهادی(ع)، محمد جواد الطبسی، قم، فیض کاشانی 1426ق، 511ص.

46.فی رحاب الامامین الجواد و الهادی(ع)، فوزی آل سیف، عربستان سعودی، دارالمحجة البیضاء، 2005.

47.سلسلة حیاة الرسول و اهل بیته(ع) سیره الائمه علی الهادی(ع)، الامام العسکری(ع)، المهدی المنتظر(ع)، باسلوب قصصی میسر، محمدرضا عباس محمد الدباغ، بیروت، دار المحجة البیضاء، 2004م.

48.سیرة الامام العاشر علی الهادی(ع)، عبدالرزاق شاکر البدر، بغداد، دیوان، 100ص.

49.لمحات من حیاة الامام الهادی(ع)، محمدرضا سیبویه، مشهد، آستان قدس رضوی، 1413ق، 134ص.

50.اعلام الهدایه، ج12: الامام علی بن محمد الهادی، گروه نویسندگان، قم، المجمع العالمی لاهل البیت، 1422ق، 244ص.

51. مسند الامام ابی الحسن علی بن محمد، عزیزالله عطاردی، مشهد، کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام، 1414ه، 400ص.

52.منهاج التحرک عند الامام الهادی(ع)، نجف علی مهاجر، وزارت ارشاد اسلامی، 183ص.

53.الامام الهادی(ع)، لجنة التألیف، موسسه البلاغ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،103ص.

54.موسوعة المصطفی و العترة، ج14: الهادی علی علیه‌السلام، حسین الشاکری، قم، نشر الهادی، 1418.

55.النور الهادی الی اصحاب الامام الهادی(ع)، عبدالحسین الشبستری، قم المکتبة التاریخیة المختصه، 1421ق، 360 ص.

56.ابوجعفر محمد بن الامام الهادی(ع)، محمد علی الغروی الاردوبادی، نجف اشرف، مخزنة الامینی، 1956م، 176ص.