256 واحد صنعتی و تولیدی کردستان راکد است

به گزارش خبرنگار مهر، رامین اسدی ظهر چهارشنبه در دیدار سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان با نماینده ولی فقیه در استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر 468 واحد صنعتی و تولیدی در استان کردستان به ثبت رسیده است که از این تعداد 150 واحد فعال، 23 واحد نیمه فعال و 256 واحد نیز راکد و غیر فعال است.

وی اظهار داشت: در مجموع 173 واحد فعال و نیمه فعال در بخش صنعتی و تولیدی در استان کردستان دو هزار و 378 نفر اشتغال دارند که با فعال سازی واحد های غیز فعال می توان زمینه ایجاد اشتغال دو هزار و 500 نفر دیگر را فراهم کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان ادامه داد: متاسفانه کسانی که در این واحدهای صنعتی و تولیدی در حال حاضر مشغول به فعالیت هستند از وضعیت کاری مناسبی برخوردار نبوده و تنها 840 نفر از دو هزار و 378 نفر دارای بیمه هستند.

اسدی در ادامه به مشکلات واحدهای صنعتی اشاره کرد و گفت: بیشتر سرمایه گذاران و تولیدکنندگان بیشترین فضای موجود زمین های خود را به فضای بلا استفاده تبدیل کرده اند و سهم واحدهای تولیدی بسیار کمتر است.

وی عدم پرداخت تسهیلات بانکی با توجه به میزان سرمایه گذاری و نیاز واحد تولیدی به اعتبارات را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و افزود: یک واحد تولیدی با ماشین آلات جدید و مجهز به پنج هزار میلیارد تومان اعبار نیاز دارد که تنها 100 میلیارد تومان اعتبار برای آن از سوی بانک های عامل در نظر گرفته می شود.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در پایان اظهار داشت: در حال حاضر 435 واحد تولیدی و صنعتی از سوی بانک ها به عنوان واحدهای مشکل دار معرفی شده اند که بیشتر آنها به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی به تعطیلی کشیده شده اند.

نشست سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان کردستان با حضور نماینده ولی فقیه، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان ارشد استان کردستان به منظور بررسی راه کارهای رفع موانع و مشکلات فرا روی سرمایه گذاری و تولید در کردستان برگزار شد.