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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

آمادگی‌ وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراها

آمادگی‌ وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک شوراها

وزیر کشور در جلسه امروز هیئت دولت از آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک شوراها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت دولت صبح امروز چهارشنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۵، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. درابتدای این نشست، وزرا بر طرح موارد اجرایی پرداختند و دکتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارش مبسوطی از دیدارها، ملاقات‌ها و جلسات خود در نیویورک در حاشیه اجلاس سازمان ملل با مقامات کشورهای مختلف و همچنین مذاکرات غیرمستقیم با آمریکایی‌ها ارائه کرد.

وزیر امور خارجه با اشاره به جایگاه ممتاز جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: ایران در شرایط جدید به موقعیت ممتازی دست یافته است؛ به‌گونه‌ای که کشورهای اروپایی، عربی و آسیایی اشتیاق شدیدی برای دیدار و ملاقات نشان دادند و احترام ویژه‌ای برای ایران و جمهوری اسلامی در جهان ایجاد شد.

همچنین اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در ادامه نشست گزارش مفصلی درباره آخرین آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات شوراها در کشور ارائه کرد و گفت: با وجود شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی، تجهیزات کامل و کافی برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک آماده شده است. تمام تجهیزات، دستگاه‌ها و تعرفه‌ها در سراسر کشور توزیع شده و آماده برگزاری انتخابات هستیم؛ نیمه اول آبان، تاریخ پیشنهادی است.

در بخش دیگری از این نشست، با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، «آیین‌نامه اجرایی گسترش و به‌کارگیری کد پستی و نشانی استاندارد مکان‌محور (GNAF) در دستگاه‌های اجرایی کشور و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی» به تصویب هیئت وزیران رسید.

همچنین «اساسنامه سازمان‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری» و «برنامه اقدام ساماندهی، پالایش عملکردی و تمرکززدایی در استان‌های تهران و البرز» به تصویب رسید.

کد مطلب 6963649
رامین عبداله شاهی

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