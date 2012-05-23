بازیکن ایرانی - فیلیپینی با تیم ملی تمرین کرد/ تعداد ملی پوشان به 13 نفر رسید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خسرو والی زاده مدیر رسانه ای تیم ملی فوتبال ایران، امید نظری بازیکن دورگه ایرانی که ازسوی کارلوس کی روش به اردو دعوت شده بود، سه شنبه شب به ترکیه آمد و به سایر بازیکنان حاضر در اردو پیوست. نظری روز چهارشنبه با استقبال کی روش به تمرین تیم ملی آمد و برای نخستین بار با بازیکنان حاضر در اردو تمرین کرد.

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همچنین علیرضا حقیقی دروازه‌بان تیم روبین کازان روسیه ظهر دیروز به اردو ملحق شد. تعداد بازیکنان تیم ایران امروز با اضافه شدن علیرضا حقیقی و امید نظری به 13 نفر افزایش یافت.

با حضور بازیکنان جدید، بازیکنان تیم ملی تمرین بانشاط و شادابی را زیرنظر کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی کشورمان و سایر اعضای کادر فنی به مدت یک ساعت و نیم پشت سر گذاشتند. ضمنا از اعضای کادر فنی مارکار اقاجانیان نیز با یک روز تاخیر، عصر سه شنبه به ترکیه آمد و به سایر مربیان پیوست.