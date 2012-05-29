به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری سریال "مرد نقرهای" به تهیهکنندگی امیرحسین شریفی و کارگردانی کاظم معصومی، اواسط بهار امسال در اصفهان آغاز شده و تاکنون 30 درصد از کل مجموعه مقابل دوربین رفته است.
این مجموعه 32 لوکیشن اصلی دارد و طی چند روز گذشته قسمتهای مربوط به گذشته داستان به پایان رسیده و هم اکنون قسمتهای مربوط به زمان حال ضبط می شود.
در حال حاضر گروه در یک نقرهفروشی حضور دارند و تصویربرداری بخشهای منزل جمشید نیز به پایان رسیده است. این سریال درام، یکی از گزینههای اصلی پخش در ایام ماه رمضان است.
سعید نیکپور در نقش هادی رادمنش، نیما شاهرخ شاهی (دانیال)، بهاره افشاری، فریدون سورانی، سارا نازپرور صوفیانی و با حضور کامبیز دیرباز و 25 هنرمند استان اصفهان بازیگران اصلی این مجموعه هستند.
"مرد نقرهای" داستان زندگی هادی رادمنش (نیکپور) شخص متمول ساکن اصفهان را روایت میکند که صاحب یک کارخانه فرش در اصفهان است. رادمنش در انتخابات صنفی کاندیدا میشود تا ریاست صنف را برعهده بگیرد و در همین حین تلفن ناشناسی او را تهدید میکند تا از کاندیداتوری صنف انصراف بدهد. اتفاقاتی در ادامه داستان برای او رخ میدهد که دانیال پسرش (شاهرخ شاهی) نیز نسبت به پدر بدبین میشود.
این سریال در حدود 30 قسمت به سفارش مرکز اصفهان در حال تولید است. عوامل این پروژه عبارتند از نویسنده: جابر قاسمعلی، مدیر تصویربرداری: محمد افسری، طراح گریم: مهران روحانی، مدیر تولید و برنامهریزی: مهرداد متولی، تدوین: مهدی دهقان، مدیر صدابرداری: بابک نیازی، طراح صحنه و لباس: مهدی سعیدی، مدیر تدارکات: مصطفی الیاسی، منشی صحنه: فرحناز خسروآبادی، دستیار اول کارگردان: بهمن حسینی، عکاس و تصویربردار پشت صحنه: علی طرفهنژاد، مدیر مالی: سینا اسدی.
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