زمین چمن مصنوعی در کردستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امید سهراب نژاد شامگاه سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان ساخت چمن های مصنوعی مفید و موثر است و به همین دلیل ساخت چمن های مصنوعی در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفته است.

وی افزود: استفاده در تمامی فصول سال، به صرفه بودن در هزینه نگهداری و آب بها، نداشتن محدویت ساعتی در طول روز از ویژگی های اصلی چمن های مصنوعی است و اجرایی کردن این طرح در آموزش و پرورش کردستان می تواند باعث توسعه ورزش فوتبال استان و همچنین کاهش در هزینه های مختلف باشد.

معاون تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد:عمر زمین چمن مصنوعی بسیار طولانی تز از چمن طبیعی است و این موضوع هم به صرفه تر است و هم می تواند در ارتقاء ورزش مدارس استان مناسب باشد.

سهراب نژاد بیان کرد: اعتبارات احداث چمن مصنوعی 50 درصد استانی و 50 درصد دیگر نیز از اعتبارات ملی تامین می شود که انتظار می رود با پیگیری های صورت گرفته این طرح در آینده ای نزدیک در استان کردستان اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه این زمین چمن فوتبال هفتمین زمین چمن استان کردستان است که احداث می شود، گفت: انتظار می رود که با همکاری دستگاه های زیربط در تمامی شهرستان های استان زمین های چمن مصنوعی احداث شود تا دانش آموزان و سایر اقشار نیز بتوانند از آنها استفاده کنند.

در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان برنامه های این بخش برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان اعلام و مورد بررسی قرار گرفت.



