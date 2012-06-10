8 گونه از گربه سانان اولویت طرح جامع مدیریت حیات وحش

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گربه سانان گونه های مهمی هستند که به دلیل شرایط خاص و ارزش هایی که دارند برای 8 گونه از مهمترین آنها با همکاری IUCN و دانشگاه محیط زیست در حال تهیه نقشه راه برای حفاظت آنها هستیم.

به گفته وی، در کارگاههایی که در آذرماه 90 و اردیبهشت 91 با همکاری دانشگاه محیط زیست و با حضور رییس گروه گربه سانان اتحادیه جهانی حفاظت از محیط زیست، تعدادی از NGO های زیست محیطی و کارشناسان و متخصصان استانی برگزار شد چارچوب و اطلاعات لازم برای تهیه نقشه راه گربه سانان کشور تهیه شد و به زودی تدوین می شود.

محمدی اظهار داشت: در این چارچوب وضعیت هریک از گونه های گربه سان کشور به لحاظ پراکنش،جمعیت و عوامل تهدید مشخص می شود و تمام اطلاعات پایه مربوط به آنها گزارش می شود.

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست با بیان اینکه دو گونه مهم از گربه سانان کشور یعنی شیر ایرانی و ببر مازندران منقرض شده اند تصریح کرد: با این برنامه مدیریت و نقشه را ه سعی در حفظ و نگهداری 8 گونه گربه سان دیگر کشور که در معرض تهدید هستند داریم.

وی افزود: پلنگ، یوزپلنگ، کاراکال، گربه پالاس، گربه وحشی، گربه جنگلی، گربه شنی و سیاه گوش 8 گونه گربه سان در اولویت برای طرح جامع مدیریت حیات وحش هستند.