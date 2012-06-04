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۱۵ خرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

عسگری پور به مهر گفت:

نام خمینی در دلهای همه شیفتگان حقیقت ماندنی است

نام خمینی در دلهای همه شیفتگان حقیقت ماندنی است

آمل - خبرگزاری مهر: بخشدار امامزاده عبدالله آمل گفت: نام خمینی و روح الله چنان اختر فروزان در سینه سپهر همه عاشقان و شیفتگان حق و حقیقت نشست و تا ابد ماندنی خواهد بود.

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امام خمینی (ره) انسان تشنه حقیقت را در عصر انزوای اخلاقیات و معنویات به سرچشمه آب حیات رهنمون ساخت.

وی مهم‏ ترین عامل تبلیغ و گسترش اندیشه و تفکر امام خمینی(ره)، ارائه الگوی موفق از نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان دانست و ادامه داد: ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی(ره) از زوایا و جوانب مختلف قابل تأمل و بررسی است.
 
بخشدار امامزاده عبدالله آمل، احیای دین، عزت بخشیدن به امت اسلامی، استقرار نظام جمهوری اسلامی، ایجاد خودباوری بین امت اسلامی، سرنگونی رژیم منحوس پهلوی و تحقق شعار نه شرقی، نه غربی را از جمله برکات نهضت امام راحل برشمرد.
 
عسگری پور با اشاره به هوشمندی و دوراندیشی امام راحل، عمده‏ ترین عامل موفقیت و پیروزی نهضت امام خمینی(ره) را در مبارزه با استعمار و استکبار جهانی اخلاص، توکل و اتکا به قدرت لایزال الهی و انجام تکلیف الهی دانست.
 
وی با اشاره به استعدادهای نهفته در شخصیت امام خمینی(ره)، آگاهی و دشمن‏شناسی را از ویژگی‏های بارز ایشان ذکر کرد.
 
بخشدار امامزاده عبدالله آمل، اضافه کرد: به واسطه ویژگی‏های شخصیتی امام خمینی(ره) امروز شاهد آثار و برکات ارزنده این امام بزرگوار در عرصه‏های داخلی، منطقه‏ای و بین‏المللی هستیم.
 
وی مهم‏ترین عوامل صدور انقلاب، ارزشها و اندیشه امام خمینی(ره) را مقاومت و استقامت نظام، پایبندی به آرمان‏ها و ارزشها و استکبار ستیزی ملت غیور ایران اسلامی عنوان کرد.
کد مطلب 1618203

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