نام خمینی در دلهای همه شیفتگان حقیقت ماندنی است

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امام خمینی (ره) انسان تشنه حقیقت را در عصر انزوای اخلاقیات و معنویات به سرچشمه آب حیات رهنمون ساخت.
وی مهم ترین عامل تبلیغ و گسترش اندیشه و تفکر امام خمینی(ره)، ارائه الگوی موفق از نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان دانست و ادامه داد: ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی(ره) از زوایا و جوانب مختلف قابل تأمل و بررسی است.
بخشدار امامزاده عبدالله آمل، احیای دین، عزت بخشیدن به امت اسلامی، استقرار نظام جمهوری اسلامی، ایجاد خودباوری بین امت اسلامی، سرنگونی رژیم منحوس پهلوی و تحقق شعار نه شرقی، نه غربی را از جمله برکات نهضت امام راحل برشمرد.
عسگری پور با اشاره به هوشمندی و دوراندیشی امام راحل، عمده ترین عامل موفقیت و پیروزی نهضت امام خمینی(ره) را در مبارزه با استعمار و استکبار جهانی اخلاص، توکل و اتکا به قدرت لایزال الهی و انجام تکلیف الهی دانست.
وی با اشاره به استعدادهای نهفته در شخصیت امام خمینی(ره)، آگاهی و دشمنشناسی را از ویژگیهای بارز ایشان ذکر کرد.
بخشدار امامزاده عبدالله آمل، اضافه کرد: به واسطه ویژگیهای شخصیتی امام خمینی(ره) امروز شاهد آثار و برکات ارزنده این امام بزرگوار در عرصههای داخلی، منطقهای و بینالمللی هستیم.
وی مهمترین عوامل صدور انقلاب، ارزشها و اندیشه امام خمینی(ره) را مقاومت و استقامت نظام، پایبندی به آرمانها و ارزشها و استکبار ستیزی ملت غیور ایران اسلامی عنوان کرد.
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