مردم کردستان در خرداد هوای پاک تنفس نکردند/ کارگروه آلودگی هوا فعالیتی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان عمیدی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان کردستان اظهار داشت: بر اساس گزارش های ثبت شده در ایستگاه های پایش میزان آلودگی هوا، در فروردین ماه 25 روز، اردیبهشت ماه 24 روز و در خرداد ماه تا امروز میزان آلودگی کم، زیاد و در شرایط بحرانی به ثبت رسیده است و مردم کردستان در خرداد ماه سال جاری تاکنون هوای پاک تنفس نکرده اند.

وی افزود: متاسفانه چند سالی است که روزهای هوای آلوده در کشور به خصوص در استان کردستان افزایش یافته است و تاکنون راه حلی برای خروج از این وضعیت ارائه نشده است.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان ادامه داد: با توجه به شرایط پیش رو کارگروه ویژه آلودگی هوا و نشست های کارگروه مهار برگزار شده است که تصمیماتی برای خروج از این بحران در این جلسات و نشست ها اتخاذ شده است.

عمیدی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از اعضای کارگروه آلودگی هوا در استان کردستان پرداخت و گفت: اعضای این کارگروه عملا فعالیتی نداشته و در روزهای بحرانی تنها محیط زیست و هواشناسی باید جوابگوی رسانه ها و افکار عمومی باشند.

وی افزود: بر خلاف دیگر استان های کشور متاسفانه اعضای کارگروه آلودگی هوا و سایر سازمان های دولتی در استان کردستان با یکدیگر هیچ گونه همکاری ندارند و فعالیتی نیز برای مهار این پدیده انجام نداده اند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان در ادامه سخنان خود به انتقاد از رسانه های تصویری و مکتوب استان کردستان پرداخت و اظهار داشت: طی چند ماه اخیر استان کردستان در چند مرحله در شرایط بحرانی از نظر آلودگی هوا قرار گرفت که بر خلاف انتظار هیچ گونه انعکاسی نداشت.

عمیدی همکاری بیشتر رسانه ها و خبرگزاری های را در حوزه مسائل آلودگی هوا خواستار شد و ادامه داد: رسانه ها باید با ورود به موقع خود در این شرایط نسبت به آطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم فعالیت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های پیش بینی شده برای سال 91 اشاره کرد و گفت: ارتقای توان 20 درصدی برای مقابله با آلاینده های زیست محیطی، ساماندهی پسماند و تهیه طرح جامع کاهش آلودگی هوا از مهمترین این برنامه ها است.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان نظارت بر مراکز معاینه فنی، افزایش 10 درصدی فضای سبز، ساماندهی صنایع آلاینده، استفاده از انرژی پاک و نو، ساماندهی کشتارگاه های سنتی و ساماندهی وضعیت فاظلاب های انسانی را از دیگر برنامه های پیش بینی شده حفاظت محیط زیست استان کردستان در سال 91 عنوان کرد.