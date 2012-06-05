طرح "قرآن؛ کتاب زندگی" در پی ارائه الگوی زندگی قرآنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدزاده مدیر رادیو قرآن با حضور در برنامه زنده "قرآن، کتاب زندگی" با استعانت از خدای متعال و تمسک به قرآن و اهل بیت(ع) این طرح را افتتاح کرد. در این برنامه استاد احمدابوالقاسمی آیاتی چند از سوره انسان را تلاوت کرد و با اعلام ساعت 10:30صبح بخش اول طرح فراگیر "قرآن، کتاب زندگی" آغاز شد.



محمدزاده در خصوص طرح فراگیر "قرآن؛ کتاب زندگی" با محوریت سوره انسان گقت: در این طرح سعی شده تا با مراجعه به مفاهیم غنی و ارزشمند این سوره مبارکه سبک زندگی قرآنی و آموزه های دینی را وارد جامعه و خانواده ها کنیم.



وی ادامه داد: برای بخش حفظ نیز رادیو قرآن طرح ملی حفظ قرآن کریم را همزمان با میلاد ثامن‌الائمه امام رضا(ع) آغاز کرد که تا 15خرداد با حفظ جزء 30 به پایان رسید و از 16خرداد طرح تابستانه امسال در برنامه‌های رادیو قرآن و دیگر شبکه‌های قرآنی آغاز شد و به سبب این تقارن در ادامه طرح حفظ که جزء 29 مورد نظر قرار گرفته بود حفظ بقیه جز29 قرآن سوره دهر انتخاب شد تا با طرح تابستانی هماهنگی داشته باشد.



وی در تشریح این طرح اضافه کرد: پرسش های مربوط به مفاهیم، روخوانی و تفسیر آیات سوره انسان از طریق برنامه ای ویژه در دو بخش صبح و عصر، برای مخاطبان بیان می‌شود و علاقه مندان از طریق پیامک 30000114 می‌توانند پاسخ‌های خود را ارسال کنند.



محمدزاده درباره برنامه های حفظ رادیو قرآن نیز گفت: این شبکه باهمکاری نهادهای قرآنی و آموزشی 5 عنوان برنامه برای حفظ قرآن کریم تولید کرده که تاکنون از این طریق تعداد بسیاری از فرهنگیان اعم از دانش آموزان و معلمین به حفظ قرآن مبادرت ورزیدند.



حجت الاسلام محمد شیخ الاسلامی دبیر طرح تابستانی "قرآن؛ کتاب زندگی" گفت: این طرح در مساجد سراسر کشور پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا اجرا می‌شود و هرشب در یکی از مساجد نکات اخلاقی و مفاهیم و آموزه های سوره انسان بیان خواهد شد.



وی افزود: طرح "قرآن کتاب زندگی" کاری از شبکه رادیویی قرآن است که از تاریخ 16 مرداد روزانه به مدت 4 ساعت روی موج شبکه رادیویی قرآن قرار می گیرد.



حجت الاسلام والمسلمین محمد شیخ الاسلامی بیان داشت: رویکرد جدید رادیو قرآن به سمت ارائه سبک زندگی قرآنی است که با محوریت قرار دادن سوره انسان مضامین مختلفی را درخصوص زندگی استخراج کرده و امید است در طی 45 روز که این طرح برگزار می شود بتوانیم بازخورد آن را در نوع زندگی مردم شاهد باشیم.



وی افزود: آموزش روخوانی، حفظ، قرائت ترتیل، تجوید، تدبر و مباحث تفسیر با محوریت سوره انسان از بخش های مختلف این طرح است.



حجت الاسلام شیخ الاسلامی با اشاره به مفاهیم سوره انسان گفت: هرکدام از آیات بیان شده در این سوره یکی از شاخصه های مطلوب زندگی قرآنی است که با کمک از این آیات می توان زندگی به سبک قرآنی را تجربه کرد.



محمدعینی زاده موحد و دبیر گروه قرآن و تفسیر نیز درباره کتاب این طرح گفت: سوره انسان، سوره ای سراسر معرفت و درس است و هرچند درنگاه اول موضوعات بیان شده در آن پراکنده به نظر می زرسد اما خط سیر واحد پژوهشگر و تامل کننده در مضامین سوره را به یک هدف معین و سرمنزل مقصود می رساند.



وی ادامه داد: انسان شناسی، حقیقت آدمی و آفرینش، آغاز و انجام و آنچه انسان برای زندگی مطلوب نیازمند است در این سوره آمده است.



موجد اظهار امیدواری کرد تا پیش از پایان طرح کتاب "قرآن؛ کتاب زندگی" در بخش های مختلف در اختیار علاقه‌مندان قرار گیرد.



در این برنامه ها علاوه بر آموزش ارتباط تلفنی با مرکز استان‌ها برقرار خواهد شد و مسابقات پیامکی برای مشارکت مردمی در این طرح گنجانده شده است.



گفتنی است بخش دوم افتتاح طرح «قرآن؛ کتاب زندگی» با حضور معاون صدا و جمعی از مدیران شبکه رادیویی قرآن امروز ساعت 17 برگزار می شود.