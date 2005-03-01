از تمامي فرصت ها براي تامين امنيت ملي بهره برداري خواهيم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي كل سپاه اعلام كرد كه سرلشكر پاسدار دكتر سيد يحيي صفوي در همايش سراسري مسوولان روابط عمومي و انتشارات سپاه اظهار داشت: سپاه پاسداران بايد براي حفظ مصالح كشور و فراتر از آن، تامين مصالح ملت هاي مسلمان منطقه از قدرت تاثيرگذاري خود در منطقه و جهان استفاده كند، چون سرنوشت ما و ملت هاي مسلمان به هم گره خورده است و سرعت تغيير و تحول در مناطق اطراف ايران بويژه خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز شتاب بيشتري به خود گرفته است.

وي اظهار داشت: چالش اصلي قدرت هاي بزرگ و قدرت هاي شرور مانند آمريكا، اسراييل و انگليس، موضوع اسلام و شكل گيري تمدن جديد اسلامي و وحدت جهاني اسلام است.

سردار صفوي افزود: قدرت هاي استكباري، قدرت بزرگ قرن بيست و يكم را جهان اسلام مي دانند و قلب جهان اسلام يعني خاورميانه را هدف گرفته اند. بنابراين ما بايد فراتر از مرزها و در راستاي ايدئولوژي جهان اسلام، فرصت ها و تهديدها را تجزيه و تحليل كنيم.

وي ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران يك قدرت منطقه اي است و در مقياس جهان اسلام، خاورميانه ، قفقاز و آسياي مركزي هيچ قدرتي نمي تواند قدرت فزاينده ايران را ناديده بگيرد. اين قدرت قابل كنار گذاشتن از معادلات سياسي، فرهنگي و امنيتي در مقياس هاي منطقه اي و جهاني نيست. قدرت تاثير گذاري ايران فراتر از مرزهاي سياسي اش بر قلوب يك ميليارد و 350 ميليون مسلمان و تحت تاثير افكار امام راحل(ره) و موضع گيري هاي حكيمانه ولي امر مسلمين آيت الله خامنه اي است.

فرمانده كل سپاه با اشاره به رسالت و ماموريت هاي سپاه در اصول 150 و 151 قانون اساسي، مواضع و رهنمودهاي امام (ره) و مقام معظم رهبري و قوانين مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: براي ايفاي رسالت واقعي سپاه در اين شرايط پيچيده، شناخت شرايط جهاني در ابعاد فرهنگي، سياسي، اقتصادي، امنيتي، اطلاعاتي و ارتباطات ضروري به نظر مي رسد.

سردار صفوي در پايان، با تاكيد بر نقش مهم روابط عمومي در فراينده تصميم سازي و تصميم گيري هاي سازماني و نزديكي آن به مديريت كلان دستگاه ، خطاب به مسوولان روابط عمومي سپاه پاسداران گفت: در صحنه نگه داشتن مستمر و هوشمندانه مردم، سپاه و بسيج براي دفاع از انقلاب و ارزش ها، مطرح كردن عملكرد و دستاوردهاي انقلاب و سپاه در راستاي افزايش كارآمدي و مقبوليت نظام، پيوند مستمر دفاع مقدس به نسل كنوني و آينده، اقناع افكار عمومي در خصوص عملكرد سپاه و بسيج، ايجاد روحيه اميدواري، نشاط و قوت قلب در ميان مردم به واسطه حضور سپاه و بسيج، ايجاد مشاركت مردم در ماموريت هاي سپاه و بسيج و طرح صادقانه مسايل با مردم از مهمترين انتظارات فرماندهي سپاه از دست اندركاران روابط عمومي است.