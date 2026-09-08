  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

لاوروف: تحریم‌های جدید آمریکا با مواضع آن‌ها در مذاکرات تضاد دارد

لاوروف: تحریم‌های جدید آمریکا با مواضع آن‌ها در مذاکرات تضاد دارد

وزیر خارجه روسیه اعلام کرد: تحریم‌های جدیدی که دولت آمریکا علیه روسیه اعمال کرده است، با مواضعی که آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات ابراز می‌دارند، کاملاً در تضاد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه امروز سه‌ شنبه اعلام کرد: مسکو برای مذاکره درباره اوکراین آمادگی دارد. درخواست‌ های اروپا برای برقراری آتش‌بس در اوکراین، در واقع پوششی برای خرید زمان جهت تسلیح مجدد رژیم کی‌ یف است. اروپا به دنبال حفظ رژیم نئونازی و ضدروسی در اوکراین است.

وزیر خارجه روسیه سپس اضافه کرد: ویتکاف و کوشنر (فرستادگان آمریکا به مسکو و کی یف) در مذاکرات مربوط به اوکراین، هیچ خواسته غیرمنصفانه یا غیرممکنی از روسیه ندارند. اروپا تمام فرصت‌ های مشارکت در حل‌ و فصل بحران اوکراین را از دست داد و فراهم شدن مجدد چنین فرصتی دشوار خواهد بود. تردیدی ندارم که اگر فرصتی پیش بیاید، پوتین دعوت به دیدار با ترامپ و شی جین‌پینگ در اجلاس «اپک» (APEC) را خواهد پذیرفت.

سرگئی لاوروف سپس افزود: اوکراین تمام ویژگی‌ هایی را که به روسیه اجازه می‌داد آن را به عنوان موجودیتی مستقل در روابط بین‌الملل به رسمیت بشناسد، از دست داده است. چهره‌ هایی مانند «مرتس» روسیه را تهدیدی واقعی می‌دانند؛ این سخن لغزش کلام نیست، چرا که آن‌ ها از پیشینیان نازی خود که مرتکب جنایات جنگی شده بودند، اعلام برائت نکرده‌اند.

وی ادامه داد: روسیه در جریان مذاکرات مربوط به بحران اوکراین، از حل‌وفصل مسائل از طریق ابزارهای نظامی دست نخواهد کشید. هرگونه تأسیسات یا نیروی نظامی خارجی در اوکراین، هدف روسیه قرار خواهد گرفت. پس از نشست «انکوریج» (در آلاسکا میان ترامپ و پوتین)، هدف اصلی کشورهای اروپایی جلوگیری از پایبندی آمریکا به پیشنهادات صلح خود برای حل‌وفصل مسئله اوکراین بود. تحریم‌های جدیدی که دولت آمریکا علیه روسیه اعمال کرده است، با مواضعی که آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات ابراز می‌دارند، کاملاً در تضاد است. غرب با جدیت به دنبال احیای مرزهای سال ۱۹۹۱ اوکراین است تا بتواند مردمان دارای فرهنگ روسی را که قرن‌ها در این سرزمین‌ها زیسته‌اند، به اردوگاه‌های کار اجباری بفرستد.

کد مطلب 6941633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      آمریکا در هبچ کجا صادقانه مذاکره نکرده و نمی کند. بانیرنگ و فشارهای جانبی می خواهد چیزی را که در عرصه واقعی جنگ بدست نیاورده از راه مذاکره همراه با شارلاتان بازی بدست بیاورد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها