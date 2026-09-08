به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیاصغر حسینیشیروانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران شامگاه سهشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: سه شرکت تعاونی پس از طی فرآیند ارزیابی و کسب امتیازات لازم، به عنوان تعاونیهای برتر ملی انتخاب شدند.
وی با اشاره به اهمیت این موفقیت برای بخش تعاون استان افزود: انتخاب همزمان سه تعاونی از مازندران در سطح ملی، آن هم پس از یک دهه، بیانگر ظرفیت قابل توجه تعاونیهای استان در حوزههای تولید، صنعت و کشاورزی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران این موفقیت را به جامعه تعاونگران استان تبریک گفت و ادامه داد: در هفته تعاون، از تعاونیهای برتر ملی در همایشهایی که در چهار پهنه کشور شامل تهران، تبریز، قم و شیراز برگزار میشود، تجلیل خواهد شد.
حسینیشیروانی تصریح کرد: پس از برگزاری آیینهای ملی، مراسم تقدیر از سه تعاونی برتر مازندران و همچنین تعاونیهای برتر استانی که اسامی آنها در آینده اعلام میشود، در داخل استان برگزار خواهد شد.
وی درباره نحوه انتخاب تعاونیهای برتر نیز گفت: تعاونیها هنگام ثبتنام در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون، اطلاعات و مستندات عملکرد خود را بارگذاری میکنند و این مستندات بر اساس مجموعهای از شاخصهای مشخص مورد ارزیابی قرار میگیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران میزان اشتغال ایجادشده، حجم تولید، سود خالص سالانه، نظم و بهروز بودن برگزاری مجامع و ثبت تغییرات، میزان نوآوری و ارائه خدمات عامالمنفعه را از جمله مهمترین معیارهای ارزیابی تعاونیها عنوان کرد.
وی با بیان اینکه موفقیت سه تعاونی مازندران در سطح ملی میتواند مسیر حضور بیشتر تعاونیهای استان در رقابتهای ملی را هموار کند، خاطرنشان کرد: این دستاورد میتواند انگیزهای برای سایر تعاونیها باشد تا با ارتقای عملکرد، افزایش بهرهوری و تقویت نوآوری، حضور مؤثرتری در عرصه اقتصادی کشور داشته باشند.
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