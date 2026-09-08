جانشین فراجا: پلیس آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط مختلف را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی بعدازظهر امروز سهشنبه در جلسه قرارگاه انتظامی امام علی (ع) در لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و امام راحل، لرستان را استانی انقلابی، شهیدپرور و پیشگام در عرصههای دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: مردم لرستان در طول تاریخ مبارزات ملت ایران، در مقابله با طاغوت، استعمار و عوامل ناامنی نقشآفرینی کردهاند و تقدیم شش هزار و ۷۳۵ شهید، گواه روشنی بر روحیه انقلابی و ایثارگری مردم این دیار است.
پلیس آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط مختلف را دارد
وی با قدردانی از عملکرد فرماندهی انتظامی لرستان، انسجام، همدلی و مدیریت جهادی را از عوامل مهم موفقیت این مجموعه عنوان کرد و افزود: هر سازمانی زمانی به موفقیت میرسد که فرماندهی، مدیران و کارکنان با همدلی و هدفی مشترک در کنار یکدیگر حرکت کنند و امروز این انسجام و روحیه انقلابی در مجموعه انتظامی لرستان بهخوبی مشهود است.
جانشین فراجا با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگسازمانی و انضباط فردی و سازمانی، توجه به جایگاه قرآن و شعائر دینی را نیز موردتأکید قرارداد و گفت: احترام به قرآن و آیات الهی باید در برنامههای سازمانی و حتی محافل برونسازمانی به یک فرهنگ نهادینه تبدیل شود.
سردار رضایی با اشاره به تغییر شرایط امنیتی کشور، تصریح کرد: انتظامی جمهوری اسلامی ایران امروز علاوه بر مأموریتهای پلیسی، در عرصه دفاعی نیز نقش مهمی بر عهده دارد و تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که پلیس باید برای مواجهه با شرایط مختلف و تهدیدهای متنوع، آمادگی کامل داشته باشد.
فعالسازی ظرفیتهای مردمی در پیشگیری از جرم
وی در ادامه با اشاره به وضعیت جرایم و سرقت در استان لرستان، عملکرد پلیس استان را در برخی شاخصها مثبت ارزیابی کرد و گفت: کاهش برخی انواع سرقت و افزایش کشفیات، اقدامی قابلتقدیر است؛ بااینحال نباید آمارهای مثبت موجب غفلت شود و لازم است نقاط دارای افزایش وقوع جرم بهصورت دقیق شناسایی و برای آنها برنامه عملیاتی تدوین شود.
جانشین فراجا، فعالسازی ظرفیتهای مردمی در پیشگیری از جرم را ضروری دانست و اظهار کرد: ظرفیتهایی همچون نگهبانان محله، شبگردها، باغبانان، دشتبانان و دیگر نیروهای مردمی، با نظارت و حمایت کلانتریها و پاسگاهها، میتوانند نقش مؤثری در کاهش سرقت و ارتقای امنیت محلات ایفا کنند.
سردار رضایی همچنین بر استفاده از ظرفیتهای قانونی پلیس در حوزه ملاحظات انتظامی ساختمانها تأکید کرد و گفت: کارشناسان انتظامی باید در فرایند صدور پروانه ساخت و پایان کار، الزامات پیشگیرانه از سرقت را مطالبه کنند و دستگاههای مسئول نیز در قبال رعایتنشدن این الزامات پاسخگو باشند.
امنیت محلهمحور یکی از راهبردهای اساسی پلیس است
وی تردد وسایل نقلیه فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش را از خطوط قرمز انتظامی دانست و تصریح کرد: هیچ وسیله نقلیهای نباید بدون پلاک یا با پلاک مخدوش در معابر تردد کند و کارکنان انتظامی نیز نباید نسبت به این تخلفات بیتفاوت باشند؛ چراکه چنین وسایلی میتوانند زمینهساز وقوع جرایم دیگر شوند.
جانشین فراجا در بخش دیگری از سخنان خود بر رعایت کامل مقررات و شئونات در اماکن انتظامی، کلانتریها، پاسگاهها، مراکز خدماتی و سازمانی تأکید کرد و گفت: مدیران و مسئولان باید بر اجرای دقیق مقررات نظارت داشته باشند.
سردار رضایی، امنیت محلهمحور را یکی از راهبردهای اساسی پلیس عنوان کرد و افزود: فرماندهان کلانتریها و پاسگاهها باید حضور میدانی مؤثرتری داشته باشند، محلات حوزه مأموریتی خود را بهخوبی بشناسند و با مردم، اصناف و معتمدان ارتباط مستمر برقرار کنند؛ چراکه حضور مؤثر پلیس در محلات، نقش مهمی در پیشگیری از جرم و افزایش احساس امنیت دارد.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای فرماندهان و کارکنان انتظامی استان لرستان، بر استمرار روحیه جهادی، انقلابی، مردممحوری، قانونمداری و آمادگی دفاعی تأکید کرد و گفت: نام و عملکرد کارکنان انتظامی در تاریخ بهعنوان مدافعان امنیت، انقلاب و وطن ثبت خواهد شد و این مسئولیت خطیر، نیازمند تلاش مستمر، اخلاص، بصیرت و تکلیفمداری است.
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