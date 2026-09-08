به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو شامگاه سهشنبه در حاشیه برگزاری کارگروه ملی زیارت، با اشاره به مصوبات این نشست در حوزه توسعه زیرساختهای مورد نیاز زائران، اظهار کرد: مجموعهای از تصمیمات در بخشهای حملونقل، سلامت، اقامت و توسعه خدمات زیارتی اتخاذ شد که میتواند زمینه ارتقای خدمترسانی به زائران را فراهم کند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل در استان افزود: یکی از مطالبات مهم مراجع عظام تقلید، مسئولان و مردم قم، تعیین تکلیف و بهرهبرداری از فرودگاه قم بوده است که پس از سفر اخیر رئیسجمهور به استان، پیگیریهای مربوط به اجرای این پروژه با جدیت دنبال شد.
استاندار قم گفت: عملیات زیرسازی و آسفالت باند فرودگاه قم آغاز شده و روند اجرایی این بخش از پروژه در حال انجام است.
بهنامجو ادامه داد: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، عملیات احداث ترمینال فرودگاه نیز طی یک ماه آینده آغاز خواهد شد تا مراحل تکمیل این مجموعه به صورت همزمان و با سرعت بیشتری دنبال شود.
فرودگاه قم تا بهمن سال آینده آماده میشود
وی با بیان اینکه دستگاههای خدماترسان نیز در اجرای این پروژه مسئولیتهایی بر عهده دارند، افزود: تمامی دستگاههای مرتبط مکلف شدهاند زیرساختهای مورد نیاز مجموعه از جمله آب، برق و گاز را تأمین کنند.
استاندار قم تصریح کرد: هدفگذاری صورت گرفته بر این اساس است که فرودگاه قم حداکثر تا بهمنماه سال آینده به بهرهبرداری برسد و زمینه استفاده زائران کریمه اهلبیت (س) و گردشگران داخلی و خارجی از این ظرفیت فراهم شود.
بهنامجو در ادامه به مصوبات کارگروه ملی زیارت در حوزه حملونقل شهری اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت تسهیل رفتوآمد زائران در قم، افزایش سقف اعتبارات پروژه متروی قم در این نشست مورد موافقت قرار گرفت.
وی افزود: پروژه متروی قم با ۱۶ ایستگاه، مسیر میان حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران را پوشش خواهد داد و تکمیل آن نقش مهمی در روانسازی تردد زائران در این مسیر خواهد داشت.
مسیر حرم تا جمکران با ۱۶ ایستگاه مترو پوشش مییابد
استاندار قم ادامه داد: همچنین مصوبات لازم برای تأمین و نوسازی اتوبوسها و مینیبوسهای مورد نیاز ناوگان حملونقل شهری تصویب شد تا برای طی مراحل بعدی به هیئت دولت ارائه شود.
بهنامجو با اشاره به دیگر تصمیمات اتخاذ شده در زمینه حملونقل زائران اظهار کرد: تخصیص وسایل نقلیه برقی نیز متناسب با ظرفیتها و نیازهای استانهای زیارتی کشور به تصویب رسید.
وی افزود: در بخش دیگری از مصوبات، مقرر شد اعتبارات مورد نیاز برای سنگفرش بخشی از صحنها و محدودههای پیرامونی مسجد مقدس جمکران در اعتبارات سال جاری و سال آینده پیشبینی شود.
استاندار قم با اشاره به حجم بالای ورود مسافران و زائران به استان تصریح کرد: قم سالانه میزبان حدود ۲۵ میلیون مسافر و زائر است که دستکم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از این تعداد را زائران و گردشگران خارجی تشکیل میدهند.
زیرساختهای سلامت و اقامت تقویت میشود
بهنامجو افزود: حجم بالای ورود زائران به قم، ضرورت تقویت زیرساختهای خدماتی بهویژه در حوزه سلامت، درمان و اقامت را بیش از پیش نمایان کرده و این موضوع از اولویتهای مورد توجه استان است.
وی ادامه داد: در همین راستا، بیش از یک همت اعتبار برای تقویت حوزه سلامت و درمان استان در سال جاری و سال آینده اختصاص یافته است.
استاندار قم با اشاره به نیاز استان به توسعه ظرفیتهای اقامتی گفت: برای جبران کمبود موجود در این بخش، کمیتهای مشترک با حضور معاون اول رئیسجمهور، معاون وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، استانداری قم و مدیران بانکها تشکیل خواهد شد.
بهنامجو خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل این کمیته، پیگیری ارائه تسهیلات ویژه بانکی برای تسریع در روند احداث هتلها و مراکز اقامتی و کمک به توسعه ظرفیتهای مورد نیاز برای پذیرش زائران و گردشگران در قم است.
قم- استاندار قم از آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت باند فرودگاه و برنامهریزی برای احداث ترمینال آن خبر داد و گفت این پروژه در اولویت توسعه زیرساختهای زیارتی استان قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو شامگاه سهشنبه در حاشیه برگزاری کارگروه ملی زیارت، با اشاره به مصوبات این نشست در حوزه توسعه زیرساختهای مورد نیاز زائران، اظهار کرد: مجموعهای از تصمیمات در بخشهای حملونقل، سلامت، اقامت و توسعه خدمات زیارتی اتخاذ شد که میتواند زمینه ارتقای خدمترسانی به زائران را فراهم کند.
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