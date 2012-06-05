بیماری مالاریا در سیستان ‌و بلوچستان 85 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی طباطبایی اظهار داشت: انتقال محلی بیماری مالاریا از مهمترین عوامل انتشار آن است که شاهد کاهش آن در استان بوده‌ ایم.

وی گفت: کنترل انتقال محلی، نخستین گام در حذف این بیماری از سیستان و بلوچستان است.

وی از تشکیل کمیته حذف این بیماری به ریاست استاندار سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: این تصمیم که در روز جهانی مالاریا گرفته شده، گامی بلند در حذف این بیماری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان داشت: هر چند که شاهد کاهش زیاد این بیماری در سطح استان بوده‌ ایم اما جدیت حذف این بیماری نیازمند نگاه ویژه‌ ای است که یاری و مشارکت سازمان‌ های مربوطه را در تحقق این عمل می ‌طلبد.

وی با بیان اینکه برنامه حذف این بیماری در سه استان همگام با تمام کشور به طور ویژه به علت بروز بالای بیماری در حال اجرا است، گفت: استان سیستان و بلوچستان با توجه به درصد بروز بالای بیماری، شرایط اقلیمی، شرایط ویژه جغرافیایی و همجوار بودن با کشور پاکستان نیاز به نگاه ویژه دارد به طوری که حذف این بیماری طبق برنامه کشوری وزارت بهداشت نیاز به همکاری بیشتر داخل دانشگاهی و همکاری بین بخشی دارد.

تاثیر مراقبت پیش از بارداری در کاهش مرگ و میر زنان

رئیس گروه سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی زاهدان در کارگاه نظام مراقبت مرگ و میر مادران باردار افزود: مراقبتهای پیش از بارداری و زایمان در مکان های ایمن، دو عامل تاثیرگذار در ارتقای سلامت مادران باردار و کاهش مرگ و میر آنان است.

مریم زابلی اظهار داشت: خونریزی، فشار خون بالا، بیماری های زمینه ای و مسمومیت حاملگی از عوامل اصلی مرگ و میر مادران باردار در سیستان و بلوچستان است.

وی گفت: بر اساس طبقه بندی بیماری ها، در صورتی که زن باردار در مدت زمان حاملگی تا 42 روز پس از زایمان بر اثر عوارض بارداری فوت کند، در ردیف مرگ مادران باردار قرار می گیرد.

وی افزود: زنانی که در سنین زیر 18 و بالای 35 سال باردار می شوند در مجموعه مادران باردار پرخطر قرار می گیرند که تنها راه حل جلوگیری از بارداری های پر خطر آموزش خانواده ها و تغییر نگرش افراد است.

رئیس گروه سلامت خانواده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی زاهدان همچنین رعایت فاصله بارداری ها حداقل به مدت سه سال را در حفظ سلامت مادر و نوزاد موثر دانست.

وی گفت: طرحی که از سوی وزارت بهداشت با هدف ارتقای سلامت مادران در کل کشور در حال انجام است سعی دارد مرگ و میر زنان باردار و عوارض ناشی از بارداری تا شش هفته پس از زایمان را کاهش دهد.

وی افزود: در همین راستا بزودی طرح ارائه خدمات مراقبت پیش از بارداری با هدف بهبود سلامت مادران به طور همزمان در سراسر سیستان و بلوچستان اجرا می شود.

زابلی بیان داشت: در این طرح لازم است بانوان حداقل سه ماه قبل از شروع بارداری به مراکز بهداشتی - درمانی مراجعه و توسط پزشک معاینه شوند و برخی آزمایش های ضروری را انجام دهند تا از این طریق عوامل خطرزای بارداری حذف شود.