به گزارش خبرنگار مهر، فرشید بهشتی پیش از ظهر امروز سه شنبه در کمیته بررسی سلامت مادران دانشگاه علوم پزشکی آبادان اظهار کرد: آخرین وضعیت مادران باردار نیازمند مراقبت ویژه، عوامل مؤثر بر بروز عوارض همچنین موارد مادران نزدیک به مرگ در این نشست بررسی شد.

وی افزود: اختلالات فشار خون از مهم‌ترین عوامل بروز عوارض دوران بارداری است لذا باید با شناسایی به‌موقع مادران در معرض خطر همچنین پیگیری مستمر آنان، آمار موارد شدید نزدیک به مرگ را به صفر برسانیم.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: دستیابی به این هدف تنها با اقدامات نظام سلامت محقق نمی‌شود بلکه همکاری مادران همچنین خانواده‌ها در مراجعه به‌موقع، انجام مراقبت‌های دوران بارداری، رعایت توصیه‌های بهداشتی نیز پیگیری مستمر نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ سلامت مادر دارد.

بر اساس آمار ارائه‌شده، از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ هزار ۴۱۷ مادر باردار خدمات سلامت سطح نخست را در حوزه بهداشت دریافت کرده‌اند که از این تعداد، چهار هزار ۷۴۵ مادر نیازمند مراقبت ویژه شناسایی شده‌اند.

این مادران اکنون زیر پوشش مراقبت همچنین پیگیری مستمر کارشناسان حوزه سلامت قرار دارند.

همچنین وضعیت ۸۳ مورد مادر نزدیک به مرگ از ابتدای سال جاری در کمیته بهداشتی موربیدیتی بررسی شد که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴.۶ درصد کاهش یافته است.