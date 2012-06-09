به گزارش خبرگزاری مهر، در تاریخ 29 آبان ماه سال 1383 همزمان با روز عید سعید فطر بین جوانان طایفه سادات آلبوشوکه و بلواسی ها درگیری صورت می گیرد و یک نوجوان 11 ساله به نام نادر بلواسی با اسلحه شکاری به قتل می رسد که در ادامه این درگیری جوانی به نام امید بلواسی از ناحیه چشم مجروح می شود.

قاتل پس از محاکمه محکوم به قصاص شد ولی در این مدت افراد زیادی از سادات، شیوخ طوایف و ریش سفیدان برای کسب رضایت اولیا دم سعی و تلاش کردند ولی نتیجه ای حاصل نشد تا اینکه به دستور پور دراوی، رئیس دادگستری شهرستان باوی و پیگیری موثر کیان پور اتابکی، رئیس شعبه 101 جزائی و قاضی شورای حل اختلاف این شهرستان و سعی و تلاش مستمر اعضای شعبه اول شورای حل اختلاف باوی که در جلسه حل و فصل نهایی و اصلاح ذات البین طرفین پرونده در مسجد روستای کوت سید سلطان با صلح و سازش مختومه شد.



در این جلسه، کیان پور اتابکی از طرفین منازعه و همکاری بزرگان، ریش سفیدان، شیوخ طوایف و تلاش اعضای شورای حل اختلاف در حل و فصل این پرونده تشکر کرد و گفت: هرکس برای حل و فصل و مصالحه گام بردارد انسان والایی هستند و اینها تنها کسانی هستند که می توانند از پل صراط در روز محشر راحت بگذرند.



وی افزود: خوشبختانه شورای حل اختلاف باوی توانسته با درایت، تلاش و پیگیری های مستمر این مشکل و اختلاف را حل و فصل کند.



در ادامه این جلسه سید هادی موسوی رئیس مجتمع شورای حل اختلاف ملاثانی با تشکر از طرفین منازعه برای حل و فصل این اختلاف گفت: آیات زیادی در قرآن به صلح و سازش تاکید می کنند و ذکر شده که هر کس عفو و بخشش به برادر خود داشته باشد صاحب پاداش بزرگی از طرف خدا خواهد شد و در روایتی عنوان شده صلح و سازش بزرگترین صدقه به شمار می آید.



در پایان این جلسه اولیا دم با عفو و بخشش قاتل موافقت کردند و این پرونده با صلح و سازش طرفین مختومه شد.