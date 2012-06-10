  1. دانشگاه و فناوری
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۱

کارگاههای ویژه بازی سازی برای دانشجویان برگزار می شود

کارگاههای ویژه بازی سازی برای دانشجویان برگزار می شود

کارگاههای تخصصی بازی سازی ویژه دانشجویان و فعالان این عرصه در نمایشگاه بین المللی بازی های رایانه ای تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انیستیتو بازی سازی رایانه ای امسال غرفه ای مجزا در نمایشگاه بین المللی بازی های رایانه ای تهران خواهد داشت و در این نمایشگاه مقرر شده کارگاههای تخصصی برای دانشجویان انیستیتو بازی سازی با حضور استادان مجرب برگزار شود.

در این کارگاههای تخصصی مسائل حرفه ای مربوط به بازی سازی انجام می شود و بازی سازان در قالب کارگاههای آموزشی، اقدام به خلق بازیهای رایانه ای کوچک خواهند کرد.
 
تولید بازیهای رایانه ای باید از سوی افرادی صورت گیرد که اطلاعاتی درباره بازی سازی رایانه ای داشته باشند و از این رو بخشی از کارگاههای تخصصی در نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران به دانش آموختگان انیستیتو بازی سازی رایانه ای اختصاص دارد.
 
دومین نمایشگاه و جشنواره بازی های رایانه ای تهران از 6 تا 10 تیرماه سالجاری در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می شود.
کد مطلب 1621637

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