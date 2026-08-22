به گزارش خبرنگار مهر، ایوب مقیمی عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان گچساران با اشاره به برنامههای هفته دولت اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای تبیین خدمات و اقدامات انجامشده و اطلاعرسانی دستاوردهای دستگاههای اجرایی به مردم است.
وی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید خدمات و اقدامات انجامشده را در اختیار رسانهها قرار دهند تا مردم در جریان روند توسعه و خدماترسانی قرار گیرند.
فرماندار گچساران با اشاره به شرایط کشور در یک سال اخیر و تأثیرات ناشی از جنگ و تحریمها گفت: با وجود این شرایط، روند خدمترسانی به مردم متوقف نشد و مدیران دستگاههای اجرایی برای اجرای طرحها و رفع مشکلات مردم تلاش کردند.
مقیمی بیان کرد: در همین مدت ۱۲ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان در گچساران کلنگزنی خواهد شد که نشاندهنده استمرار فعالیتهای عمرانی و اقتصادی در شهرستان است.
وی همچنین گفت: امسال در مجموع سه هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان طرح عمرانی و اقتصادی در گچساران افتتاح یا کلنگزنی شده است و اطلاعرسانی دقیق این اقدامات میتواند مردم را در جریان ظرفیتها و خدمات انجامشده قرار دهد.
فرماندار گچساران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرسوده شدن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران در برخی ادارات، میادین و بلوارهای شهر، بر تعویض بهموقع پرچمها تأکید کرد و گفت: به دلیل شرایط آبوهوایی گرم شهرستان، پرچمها زودتر فرسوده میشوند و دستگاههای اجرایی باید نسبت به تعویض آنها اقدام کنند.
مقیمی همچنین از عملکرد دستگاههای اجرایی در برگزاری آزمون سراسری در شهرستان تقدیر کرد و افزود: برگزاری مطلوب کنکور بدون قطعی برق و با مدیریت شرایط گرمای هوا، رضایت داوطلبان و خانوادهها را به دنبال داشت.
وی با اشاره به آغاز فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاریهای جدید در گچساران بر ضرورت استفاده از ظرفیت نیروهای بومی تأکید کرد و گفت: جوانان جویای کار باید در سامانه کاریابی شهرستان ثبتنام کنند تا پیمانکاران و سرمایهگذاران بتوانند از ظرفیت و تخصص نیروهای بومی در اجرای پروژهها استفاده کنند.
فرماندار گچساران با اشاره به کمبود نیروی متخصص و مهارتدیده در شهرستان اظهار داشت: بیش از ۲۰۰ نفر دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد برای فعالیت در حوزه حراست در سامانه کاریابی ثبتنام کردهاند که این موضوع ضرورت توسعه آموزشهای مهارتی و تخصصی را نشان میدهد.
مقیمی تصریح کرد: اگر جوانان بومی مهارت و تخصص مورد نیاز پروژههای اقتصادی را نداشته باشند، در آینده برای تأمین نیروی متخصص ناچار به استفاده از نیروهای سایر مناطق با هزینههای بالاتر خواهیم بود.
وی در پایان بر نقش دستگاههای اجرایی در مهارتآموزی جوانان تأکید کرد و گفت: ادارات باید با برگزاری دورههای تخصصی و کاربردی، زمینه افزایش مهارت جوانان و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی بومی در پروژههای اقتصادی و عمرانی شهرستان را فراهم کنند.
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