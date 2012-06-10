فعالیت مددکاران اجتماعی در 17 سازمان دولتی

حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار مهر به برگزاری مراسم روز مددکار در روز 23 خرداد اشاره کرد افزود: رشته مددکاری اجتماعی در ایران قدمت 55 ساله دارد و امروزه بدلیل ضرورتی که در جامعه وجود دارد این رشته در دانشگاههای مختلف تا مقطع دکتری تدریس می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر مددکاران اجتماعی در 17 سازمان دولتی فعالیت می کنند، گفت: مددکاران اجتماعی در سازمانهایی مانند بهزیستی ، کمیته امداد ، نیروی انتظامی ، مترو، شهرداری ، بنیاد شهید ، بانکها و همچنین وزارتخانه هایی مانند بهداشت، تعاون ، کار و رفاه، دادگستری و... مشغول به کار هستند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تاکید کرد: در همایش روز مددکار بدنبال این هستیم که نقش سازمانهای اجتماعی در حوزه پیشگیری از آسیبها تقویت شود و همچنین ضمن سوگند فارغ التحصیلان رشته مددکاری ، از تعدادی از مددکاران اجتماعی نیز تقدیر خواهد شد.

موسوی با اشاره به اینکه انجمن مددکاران اجتماعی در سطح کشور فقط یک شعبه دارد، گفت: مجوز فعالیت این انجمن در چارچوب قوانین و مقررات داخلی کشور توسط وزارت کشور صادر شده است و فقط یک رئیس دارد بنابراین هر فردی با عنوان ریاست این انجمن که با شبکه های خارجی مصاحبه می کند وجاهت قانونی ندارد.

به گفته وی، در حال حاضر 8 تا 10 هزار نفر در رشته مددکاری فارغ التحصیل شده اند و اکثر آنان نیز در رشته های مرتبط مشغول به کار هستند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه این رشته ظرفیت زیادی برای اشتغال دارد، افزود: مددکاران اجتماعی به عنوان مدیران سلامت اجتماعی نقش موثری در پیشگیری از آسیبها در کشور دارند.

وی همچنین از رونمایی سرود ملی ویژه مددکاران اجتماعی در همایش روز مددکار خبر داد.