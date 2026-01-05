به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن موسوی چلک معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نقش محوری این سازمان در توسعه خدمات مددکاری اجتماعی گفت: سازمان بهزیستی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تجمیع حدود ۱۵ بنیاد و مؤسسه شکل گرفت که هسته اصلی خدمات آنها مددکاری اجتماعی بود و میتوان ادعا کرد که بهزیستی از گذشته تاکنون نقشی بسیار پررنگ در این حوزه داشته است هرچند بعدها نهادهایی مانند کمیته امداد و بنیاد شهید نیز به ارائه خدمات اجتماعی اضافه شدند.
وی با اشاره به تاریخچه شکلگیری این رشته توضیح داد: تقریباً همزمان با تأسیس رشته مددکاری اجتماعی توسط خانم فرمانفرمایان در سال ۱۳۳۷، این خدمات در حوزههای بهداشت و درمان، زندانها و مراکز بازپروری، شهرداریها و سایر بخشها فعال بود. پس از انقلاب اسلامی، این فعالیتها توسعه ساختاری پیدا کرد و در سازمانهای مختلف ادامه یافت و آغاز رسمی مددکاری اجتماعی در وزارت بهداشت بود و حدود ۴۰ سال پیش روز ولادت حضرت علی (ع) بهعنوان روز مددکار اجتماعی بهصورت غیررسمی گرامی داشته شد و امسال چهلمین سال برگزاری این مناسبت است.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به سیاستهای انجمن مددکاری اجتماعی گفت: رویکرد ما این بوده که سازمانهای مختلف بتوانند جشنهای مستقل برگزار کنند. خوشبختانه این سیاست اکنون نهادینه شده و دستگاههای مختلف روز ملی مددکار اجتماعی را گرامی میدارند در حال حاضر حدود ۶۰ سازمان و دانشگاه در این زمینه همکاری دارند و امسال چهلمین سال برگزاری روز ملی مددکار اجتماعی را داریم و ششمین همایش بینالمللی مددکاری اجتماعی نیز برگزار میشود.
حضور مهمانان خارجی در مراسم روز ملی مددکار
به گفته موسوی چلک، رئیس انجمن بینالمللی آموزش مددکاری اجتماعی منطقه آسیا–اقیانوسیه و دبیر منطقه آسیا–اقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی بهصورت حضوری در این همایش حضور دارند. همچنین رئیس فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی در حال پیگیری دریافت ویزا برای حضور در ایران است و سه مهمان خارجی دیگر نیز بهصورت مجازی در این رویداد شرکت خواهند کرد که شامل رئیس سابق انجمن جهانی دانشگاههای مددکاری اجتماعی، رئیس منطقه آسیا–اقیانوسیه فدراسیون جهانی و رئیس شورای رفاه کره جنوبی هستند.
وی ادامه داد: در روز ۱۶ دیماه که روز ملی مددکاری اجتماعی است برنامهای با حضور تمامی سازمانها برگزار خواهد شد. در این مراسم، مسئولان نهادهای مختلف از جمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید، ستاد مبارزه با مواد مخدر، قوه قضائیه، دانشگاه تهران و شهرداری تهران سخنرانی خواهند داشت. همچنین شانزدهمین نشان سلامت اجتماعی به رئیس فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی اهدا میشود.
موسوی چلک افزود: در این مراسم از دو نفر نیز تقدیر خواهد شد؛ یک مددکار اجتماعی نخبه در حوزه آموزش و پژوهش و یک خیر که عمر خود را صرف فعالیتهای خیرخواهانه در حوزه مددکاری اجتماعی کرده است. همچنین از یک مؤسسه فعال در حوزه مددکاری اجتماعی که دارای جنبه بینالمللی بوده اما ایرانی و مستقر در داخل کشور است، تجلیل خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای جانبی این هفته گفت: پنل تخصصی و مراسم تحلیف فارغالتحصیلان رشته مددکاری اجتماعی دانشگاههای مختلف نیز برگزار میشود. روز چهارشنبه ۱۷ دیماه نیز برنامهای در سازمان بهزیستی با حضور دو مهمان خارجی و پنج مدیرکل مددکاری اجتماعی سازمانهای مختلف برگزار خواهد شد و از مددکاران ستاد سازمان تقدیر به عمل میآید.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور افزود: همزمان با این برنامهها در طول هفته در تمامی استانها نیز مراسم تقدیر از مددکاران اجتماعی در بهزیستی برگزار میشود. به همکاران استانی توصیه کردهایم این مراسمها با همکاری دستگاههای دیگر از جمله کمیته امداد، بنیاد شهید، نیروی انتظامی و تشکلهای غیردولتی فعال در این حوزه برگزار شود، با این تأکید که میزبان اصلی سازمان بهزیستی باشد تا همگرایی بین دستگاهها افزایش یابد.
اساسنامه شبکه ملی کلینیکهای مددکاری اجتماعی تصویب شد
موسوی چلک با اشاره به وضعیت کلینیکهای مددکاری اجتماعی در سازمان بهزیستی گفت: مددکاری اجتماعی در این سازمان سابقه خوبی داشته اما در سالهای اخیر تضعیف شده است. پیشتر کلینیکهای مددکاری اجتماعی فعال بودند اما با راهاندازی مراکز «مثبت زندگی»، پروندهها از کلینیکها گرفته و به این مراکز منتقل شد در حالی که پایه اصلی این خدمات بر عهده کلینیکها و مددکاران اجتماعی بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کلینیکهای مددکاری اجتماعی تعطیل شدهاند، گفت: تعطیلی کامل رخ نداده است. در حال حاضر حدود ۶۰ کلینیک مستقل داریم و ۲۸۲ کلینیک نیز وجود دارند که در شیفت صبح بهعنوان مراکز مثبت زندگی و در شیفت عصر بهعنوان کلینیک مددکاری اجتماعی فعالیت میکنند. همچنین کانونی وجود داشت که بهنوعی غیرفعال شد و با کمک حوزه مؤسسات غیردولتی مرکز مشارکتهای مردمی، اساسنامه شبکه ملی کلینیکهای مددکاری اجتماعی به تصویب رسید.
به گفته موسوی چلک، تأسیس این شبکه در کمیسیون ماده ۲۶ که مسئول صدور مجوزهاست، تصویب شده و این اقدام با همکاری کلینیکهای مددکاری اجتماعی، هیئت مؤسس منتخب و همراهی مناسب حوزه مؤسسات غیردولتی انجام شده است.
وی در پایان گفت: تلاش ما این است که تا پایان بهمنماه، مجمع عمومی شبکه ملی کلینیکهای مددکاری اجتماعی برگزار و هیئتمدیره آن انتخاب شود. در حال حاضر هر کلینیکی برای پیگیری حقوق خود ناچار است بهصورت فردی اقدام کند اما با ایجاد این شبکه و مدیریت صحیح آن، اعضای هیئتمدیره میتوانند نقش مؤثری در مسئولیتپذیری کلینیکها، مطالبهگری و نظارت بر عملکرد آنها داشته باشند. این شبکهسازی در واقع واگذاری امور مردم به خود آنهاست.
