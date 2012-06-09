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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۵۴

طاهری امیری اعلام کرد:

کشاورز گلوگاهی 18 تن سیر در یک هکتار برداشت کرد

کشاورز گلوگاهی 18 تن سیر در یک هکتار برداشت کرد

گلوگاه - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه از برداشت 18 تن سیر در هر هکتار توسط یک کشاورز در اراضی شهرستان خبر داد.

علی طاهری امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از کشاورزان جوان گلوگاهی با راهنمایی و مشاوره کارشناسان مرکز خدمات جهاد کشاورزی کلباد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اقدام به کشت سیر در سطح  1.5 هکتار از مزرعه خود کرده است.

وی افزود: با پشتکار و اجرای اصولی فنی و مدیریتی توانست از هر هکتار 18 تن محصول سیر قرمز برداشت کند.

طاهری تصریح کرد: این میزان برداشت در حالی است که میانگین عملکرد سیر استان در هکتار بین 10 تا 12 تن در هکتار برآورد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه افزود: محصول برداشت شده ارگانیک بوده و هیچگونه سموم شیمیایی برای آن بکار گرفته نشده است.
 

کد مطلب 1621984

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