کشاورز گلوگاهی 18 تن سیر در یک هکتار برداشت کرد

علی طاهری امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از کشاورزان جوان گلوگاهی با راهنمایی و مشاوره کارشناسان مرکز خدمات جهاد کشاورزی کلباد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اقدام به کشت سیر در سطح 1.5 هکتار از مزرعه خود کرده است.

وی افزود: با پشتکار و اجرای اصولی فنی و مدیریتی توانست از هر هکتار 18 تن محصول سیر قرمز برداشت کند.

طاهری تصریح کرد: این میزان برداشت در حالی است که میانگین عملکرد سیر استان در هکتار بین 10 تا 12 تن در هکتار برآورد شده است.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه افزود: محصول برداشت شده ارگانیک بوده و هیچگونه سموم شیمیایی برای آن بکار گرفته نشده است.

