دوسالانه خوشنویسی قزوین با معرفی آثار برتر به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در مراسمی با حضور محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان استان قزوین، استادان، پیش کسوتان و هنرمندان خوشنویسی کشور و جمعی از علاقمندان با معرفی آثار برتر دوسالانه خوشنویسی به کار خود پایان داد.



در این دوسالانه که از 23 اردیبهشت آغاز شده و تا 19 خرداد ماه ادامه داشت از مجموع 940 اثر رسیده به دبیرخانه در دو بخش نمایشگاه و مسابقه 65 اثر برگزیده و منتخب برتر معرفی شد.



در بخش شکسته نستعلیق از یدالله کابلی، مجتبی ملک زاده و محمد صدری با اهدای لوح و تندیس و جوایز نقدی تقدیر شد.



در این بخش از داوران بخش نستعلیق استادان غلامحسین امیرخانی، محمد سلحشور، علی شیرازی، علی اشرف صندوق آبادی و احمد پیله چی نیز تجلیل شد.



داوران بخش نسخ و ثلث داود بکتاش از کشور ترکیه، احمد عبدالرضایی و جواد خوران نیز با اهداء لوح مورد تجلیل قرار گرفتند.



در بخش نمایشگاه دوسالانه در رشته نقاشی خط، احمد آریامنش، احمد محمدپور، در رشته نسخ، ابوالفضل خزاعی، در ثلث محمد کاشانی آزاد، در شکسته نستعلیق سیده صغری حسینی، عباس نوری فراهانی، علی آقا حسینی، غلامرضا وکیلی مطلق شایسته تجلیل شدند.



در رشته نستعلیق حبیب رمضان پور، زهره عباسی، سید حیدر موسوی، عسگر محمدی تبار، علی فرزانه، علی مقاوم عسگری، فریده حکیم پور، قاسم احسنت، محمد جواد زاده، محمد صادق احدپور، محمد علی قربانی و مهدی فلاح تندیس گرفتند.



در بخش مسابقه دوسالانه خوشنویسی در رشته نسخ محمد موسوی نسب اول شد و چهار میلیون تومان وجه نقد، تندیس دوسالانه، کتاب مرقع نفیس آثار عبدالمجید طالقانی را از ویزر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان دریافت کرد.



در این رشته مصطفی رضایی دوم شد و محمد تقی شیخ احمدلو در رده سوم جای گرفت. همچنین از علیرضا بخشی، نعمان صحرانورد و ناصر طاووسی تجلیل شد.



در ثلث هیچ اثری با نظر هیئت داوران نتوانست حائز رتبه اول شود اما علی ایرانی در رده دوم و فرهاد شیرخوانی و مجید داستانی به طور مشترک سوم شدند.



در این بخش از لیلا وزیری، علی احسان پور، وحید فولاد زاده هم تجلیل شد.



در شکسته نستعلیق غلامعلی گوران اول شد، ذبیح الله لولویی مهر در مکان دوم جای گرفت و علیرضا امینی سوم شد. همچنین از ایمان وکیلی، اصغر نورزاده، گوهر هانی، محمد هاشمی، سید علی فخاری و محسنی و مذکور روزگار تقدیر شد.



در رشته نستعلیق در بخش مسابقه هم حمید جعفری مقام اول را از آن خود کرد، مصطفی عابدینی دوم شد و احمد صباحی کیا در جای سوم ایستاد.



در این رشته نیز از احد پازوکی، امید ربانی، وحید جعفری، بابک البرزنیا، بی بی زهره رئیس السادات، پرویز امامی، پیمان سادات نژاد، سلیمان میرؤ، رسول آقامیری، سید هادی صادقی، صفر کاشی، گودرز آزاد، محمد عباسی، محمد اسماعیلی و هادی سید خوانی تقدیر شد.



هیئت داوران دوسالانه با صدور بیانیه ای ضمن تقدیر از میزبانی شایسته استان قزوین در برگزاری موفق و آبرومند دوسالانه بین المللی خوشنویسی اعلام کرد: در داوری ها از لحاظ کیفیت و حفظ اصالت و توجه به خلاقیت ها و رشد و تعالی آثار توجه جدی شد.



در بیانیه هیئت داوران آمده است: به طور کلی در اکثر آثار رشته های شرکت کننده نسبت به دوره قبل پیشرفت و رشد کیفی قابل ملاحظه ای دیده شد که با توجه به فراخوان دوسالانه داوری ها شفاف بود که در این میان برخی آثار فاخر به دلیل عدم توجه به محورهای اعلام شده در فراخوان از شرکت در رقابت کنار گذاشته شد.



هیئت داوران به مجریان و دست اندرکاران دوسالانه پیشنهاد کرد در دوره بعدی شرایط برای تعداد بیشتری از هنرمندان خارجی در بخش بین الملل فراهم شود.



در مراسم اختتامیه، موسیقی دلنشین هنرمندان قزوین مورد توجه و استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.



قرائت اشعاری در وصف قزوین و خوشنویسی این خطه توسط امیر عاملی خوشنویس و شاعر قزوینی از دیگر برنامه های این مراسم بود.