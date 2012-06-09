حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم شناسایی مراکز غیرمجاز نگهداری حیات وحش افزود: گسترش حفاظت های زیست محیطی نیازمند شناسایی مراکز غیرمجاز نگهداری حیات وحش است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز ادامه داد: باید به گونه ای عمل شود تا تنها آندسته از مراکزی که مجوز نگهداری از حیات وحش دارند، اجازه فعالیت داشته باشند و این امر اهمیت فراوانی دارد.

وی گفت: اگر مرکز یا مراکز غیر مجاز نگهداری حیات وحش در البرز وجود داشته باشد، این مراکز شناسایی می شوند و سایر اقدامات لازم نیز در این خصوص صورت می گیرد.

پسندیده افزود: پس از شناسایی چنین مراکزی، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می شود و زمینه های مورد نیاز برای تحقق این امر فراهم خواهد شد.

فعالیت مراکز مجاز به ارتقای فعالیت های حفاظت زیست محیطی کمک می کند

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص اهمیت فعالیت مراکز مجاز نگهداری حیات وحش نیز افزود: فعالیت اینگونه مراکز به توسعه و ارتقای فعالیت های حفاظت زیست محیطی کمک می کند.

وی ادامه داد: این مراکز می توانند یاری رسان فعالیتهای زیست محیطی باشند و به کاهش مشکلات محیط زیست کمک کنند که این امر اهمیت فراوانی دارد.

پسندیده گفت: امیدواریم مراکز مجاز نگهداری حیات وحش همواره فعالیت های خود را به بهترین نحو انجام دهند و شرایط لازم برای این امر فراهم شود.