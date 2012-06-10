ثبت نام 13 هزار نفر برای مسکن مهر پردیس/ پول ندارید، ثبت نام نکنید

مهدی هدایت در گفتگو با مهر با بیان اینکه تاکنون 60 هزار متقاضی از دفاتر پستی مدارک مسکن مهر پردیس را دریافت کرده اند، گفت: بخش زیادی از متقاضیان هم ازطریق سایت، مدارک را تهیه کرده اند؛ بنابراین نمی توان آمار دقیقی از مراجعه متقاضیان ارایه داد.

مدیرعامل شهر جدید پردیس افزود: تاکنون 13 هزار متقاضی از طریق دفاتر پستی ثبت نام کردند و دفاتر پستی روزانه 2 تا 3 هزار مدرک را تحویل می گیرند که به منظور کاهش مدت زمان، تحویل مدارک مدیریت و سازماندهی شده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود که تا آخر هفته دیگر ثبت نام واحدها به پایان برسد، اظهار داشت: در این دوره برای 40 هزار واحد مسکن مهر ثبت نام انجام می گیرد و در دور بعدی ثبت نام 40 هزار واحد دیگر آغاز می شود.

هدایت تصریح کرد: پس از تکمیل پرونده به متقاضی اعلام می شود که 5 میلیون تومان سهم آورده خود را واریز کند که در این مرحله اگر متقاضی پول را در موعد مقرر واریز نکرد از مسکن مهر حذف می شود.

مدیرعامل شهر جدید پردیس با تاکید بر اینکه آنهایی ثبت نام کنند که توانایی پرداخت سهم آورده خود را دارند، گفت: برخی از متقاضیان در اواسط پروژه اعلام می کنند که توان پرداخت را ندارند بنابراین حذف می شوند در حالیکه این واحد حق یک متقاضی دیگر بوده است.

ثبت نام مسکن مهر پردیس از 16 خرداد ماه آغاز شده است و تا یک ماه دیگر ادامه خواهد داشت. واحدهای 15 میلیون تومانی در 8 طبقه 2 خوابه و با پارکینگ محوطه و واحدهای دیگر که از 20 میلیون تا 30 میلیون آورده نیاز دارد در سه یا چهار طبقه و یا به صورت سه خوابه ساخته خواهد شد، ضمن آنکه پارکینگ این واحدها در پایلوت تامین می‌شود و شرایط مناسب‌تری نسبت به واحدهای 15 میلیون تومانی دارد.